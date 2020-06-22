С начала эпидемии коронавирус подхватили более 230 юных пензенцев

22.06.2020 | 10:58

Региональный оперативный штаб подтвердил 73 новых выявленных за сутки случая заболевания коронавирусом по состоянию на понедельник, 22 июня. Всего в Пензенской области начиная с регистрации первого случая COVID-19 заболело 4 380 человек.

Среди инфицированных двое детей 10 и 12 лет. За последние дни это наименьшее число случаев заболевания среди несовершеннолетних. 21 июня было выявлено 13 юных жителей региона с коронавирусной инфекцией, 20-го - 11, 19-го - 6. А вот 18 июня COVID-19 был подтвержден лишь у одного восьмилетнего ребенка.

Всего коронавирус подхватили 235 детей и подростков.

В вирусологической лаборатории центра гигиены и эпидемиологии Пензенской области с начала эпидемии проведено 43 463 исследования, обследовано 42 344 человека.

В сети лечебных учреждений проведено 90 356 тестов, обследовано 83 755 человек.