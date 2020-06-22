Сетевое издание|18+|Понедельник|22 июн 2020|11:58
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Общество

С начала эпидемии коронавирус подхватили более 230 юных пензенцев

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Региональный оперативный штаб подтвердил 73 новых выявленных за сутки случая заболевания коронавирусом по состоянию на понедельник, 22 июня. Всего в Пензенской области начиная с регистрации первого случая COVID-19 заболело 4 380 человек.

Среди инфицированных двое детей 10 и 12 лет. За последние дни это наименьшее число случаев заболевания среди несовершеннолетних. 21 июня было выявлено 13 юных жителей региона с коронавирусной инфекцией, 20-го - 11, 19-го - 6. А вот 18 июня COVID-19 был подтвержден лишь у одного восьмилетнего ребенка.

Всего коронавирус подхватили 235 детей и подростков.

В вирусологической лаборатории центра гигиены и эпидемиологии Пензенской области с начала эпидемии проведено 43 463 исследования, обследовано 42 344 человека.

В сети лечебных учреждений проведено 90 356 тестов, обследовано 83 755 человек.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

Опять "подхватили"! У вас там на пенза информ вообще грамотных нет? Не позорьтесь. Пишите нормальным русским языком и правильной терминологией.

Гость||

пральна!!! кабута других словов нету... словить, паймать, падцыпить, наконец... Стыбоба... Зато "Могут повторить!"

Гость||

Депутаты и их жёны тоже подхватывают или это только к детям относится?

Имя: Гость
Комментарий:

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