Дешевле, чем снимать: своя 2-комнатная в Пензе за 7 800 в месяц

22.06.2020 | 17:56

В Пензенской области действует программа «Доступная ипотека». Название не случайно: ставка по ней - от 3,1% годовых на весь срок кредитования.

Благодаря этой программе ваша семья может купить, например, двухкомнатную квартиру в ЖК «Новелла» площадью 51,5 кв. м с ежемесячным платежом 7 742 рублей.

Такая квартира стоит 2 млн 266 тыс. 280 рублей. Первоначальный взнос составит 453 256 рублей, ежемесячный платеж* - 7 742 рубля. Это дешевле, чем платить за съемное жилье. Причем для первоначального взноса можно использовать сертификат на материнский капитал или сертификат по программе «Молодая семья».

Важно знать, что программа действует только до конца октября 2020 года. Узнать подробности можно по номеру 28-28-20 или *2820 (звонок с мобильного бесплатный).

О программе «Доступная ипотека» расскажут в Агентстве ипотечного кредитования Пензенской области по телефонам 68-68-10, 8 (927) 375-27-50 (отдел кредитования).

Застройщик ЖК «Новелла» - ООО СЗ «Термодом-новин», проектные декларации размещены на сайте termodom-novin.ru.

До 31 октября в рамках программы кредитования «Льготная ипотека на новостройки» можно приобрести квартиру на первичном рынке у юридического лица как на стадии строительства, так и готовое жилье от застройщика по ставке от 3,1% годовых на срок кредита от 36 до 360 месяцев у строительного холдинга «Термодом» при условии оформления личного страхования заемщика и подтверждении дохода выпиской из Пенсионного фонда РФ.

При отказе заемщика от личного страхования процентная ставка увеличивается до 4,2% годовых. Без предоставления выписки из Пенсионного фонда РФ процентная ставка увеличивается до 3,5% годовых.

Первоначальный взнос от 20% от стоимости кредитуемого жилого помещения. Минимальная сумма кредита - 500 тыс. руб. Максимальный размер кредита - 3 000 000. Валюта - рубли РФ.

Требования к заемщикам таковы. Они должны быть гражданами РФ в возрасте от 21 до 65 лет (на дату погашения кредита). Стаж работы: работники по найму - не менее 6 месяцев на последнем месте работы; индивидуальные предприниматели должны осуществлять безубыточную предпринимательскую деятельность не менее 24 месяцев.

Обеспечение по кредиту. В залог оформляется: на этапе строительства - залог прав требования участника долевого строительства (с оформлением закладной); по факту оформления права собственности на приобретаемую квартиру - залог квартиры (с оформлением закладной).

Итоговая сумма кредита определяется индивидуально на основании оценки платежеспособности и обеспечения заемщика.

Подробнее об условиях кредитования, необходимых документах и ограничениях можно узнать на сайте www.aikdom.ru. Реклама. ООО «Агентство ипотечного кредитования Пензенской области».

*Расчет предварительный, он составлен исходя из следующих условий: первоначальный взнос - 20%, срок кредитования - 30 лет, ипотечная ставка - 3,1%. Для более точного расчета необходимо обратиться в Агентство ипотечного кредитования Пензенской области.