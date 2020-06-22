24 июня и 1 июля изменится график движения пригородных поездов

22.06.2020 | 09:30

Стало известно, как изменится расписание движения пригородных поездов в нерабочие дни 24 июня и 1 июля. Речь идет о составах, курсирующих между станциями Белинская и Пачелма.

В указанные даты назначаются два рейса. Поезд № 6115 отправится с Белинской в 10:35 и прибудет в конечный пункт в 11:42. Поезд № 6110 тронется из Пачелмы в 14:27 и доставит пассажиров до места назначения в 15:35.

«Компания просит пассажиров соблюдать все рекомендуемые меры безопасности, связанные с эпидемиологической обстановкой. Если поездку отложить нельзя, старайтесь избегать передвижения в часы пик, находитесь на расстоянии 1,5-2 метра от других пассажиров на станциях и в пригородных поездах, пользуйтесь бесконтактными способами оплаты проезда», - предупредил пресс-секретарь БашППК Сергей Спатар.

24 июня по инициативе Президента РФ Владимира Путина будет выходным, так на этот день запланировано проведение парадов, посвященных 75-летию Победы. 1 июля состоится голосование по поправкам в Конституцию России.