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Общество

В Пензенской области коронавирусную инфекцию перенесли более 3 700 человек

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В Пензенской области число пациентов, выздоровевших после новой коронавирусной инфекции, превысило 3 700. Вечером в воскресенье, 21 июня свежие данные опубликовала в личном телеграм-аккаунте пресс-секретарь губернатора Дина Черемушкина.

«Сегодня выписаны 42 человека. Общее число выздоровевших - 3 731», - написала Черемушкина.

По последним данным оперативного штаба, в регионе зарегистрировано 4 307 случаев COVID-19. За минувшие сутки диагноз поставили 83 людям, 13 из которых дети.

За все время пандемии от коронавирусной инфекции умерли 34 человека. Это 18 мужчин и 16 женщин.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

Это кто на фото? И почему с одним крылом. Вылечившиеся от короновируса? Типа отличительный знак, берегитесь.

Гость||

Сказки.

Гость||

Ага, а то что у многих вирусна пневмония на КТ, они не учитывают, это же пневмония, даже несмотря на клинику!!!!

Имя: Гость
Комментарий:

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