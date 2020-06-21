В Пензенской области коронавирусную инфекцию перенесли более 3 700 человек

21.06.2020 | 19:20

В Пензенской области число пациентов, выздоровевших после новой коронавирусной инфекции, превысило 3 700. Вечером в воскресенье, 21 июня свежие данные опубликовала в личном телеграм-аккаунте пресс-секретарь губернатора Дина Черемушкина.

«Сегодня выписаны 42 человека. Общее число выздоровевших - 3 731», - написала Черемушкина.

По последним данным оперативного штаба, в регионе зарегистрировано 4 307 случаев COVID-19. За минувшие сутки диагноз поставили 83 людям, 13 из которых дети.

За все время пандемии от коронавирусной инфекции умерли 34 человека. Это 18 мужчин и 16 женщин.