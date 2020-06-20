В Пензе и одном из районов - равное число новых случаев коронавируса

20.06.2020 | 11:24

В региональном оперативном штабе рассказали подробности о новых заражениях коронавирусом среди жителей Пензенской области.

Всего с начала эпидемии подтверждено 4 224 случая COVID-19, в том числе 73 - за минувшие сутки. Среди новых инфицированных - 11 детей.

Возраст юных пациентов - 1 год (трое детей), 2, 3 года, 5 (двое), 7, 13, 14 (двое) лет.

На этот раз в Мокшанском районе выявлено столько же заболевших, сколько и в Пензе, - 12 человек. 10 случаев зафиксировано в Колышлейском районе, по 9 - в Лопатинском и Башмаковском, 4 - в Нижнеломовском, по 3 - в Белинском и Пачелмском районах и в Заречном.

По 2 пациента проживают в Земетчинском и Тамалинском районах, по 1 - в Каменском, Бессоновском, Пензенском и Спасском.

19 июня выписано из больниц 137 человек, излечившихся от COVID-19. В общей сложности число выздоровевших достигло 3 667.