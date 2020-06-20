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Общество

В Пензе и одном из районов - равное число новых случаев коронавируса

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В региональном оперативном штабе рассказали подробности о новых заражениях коронавирусом среди жителей Пензенской области.

Всего с начала эпидемии подтверждено 4 224 случая COVID-19, в том числе 73 - за минувшие сутки. Среди новых инфицированных - 11 детей.

Возраст юных пациентов - 1 год (трое детей), 2, 3 года, 5 (двое), 7, 13, 14 (двое) лет.

На этот раз в Мокшанском районе выявлено столько же заболевших, сколько и в Пензе, - 12 человек. 10 случаев зафиксировано в Колышлейском районе, по 9 - в Лопатинском и Башмаковском, 4 - в Нижнеломовском, по 3 - в Белинском и Пачелмском районах и в Заречном.

По 2 пациента проживают в Земетчинском и Тамалинском районах, по 1 - в Каменском, Бессоновском, Пензенском и Спасском.

19 июня выписано из больниц 137 человек, излечившихся от COVID-19. В общей сложности число выздоровевших достигло 3 667.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

О! Тесты подошли.

Гость||

Мокшанский район заварить

Гость||

по этим данным в заречном +3 чел, а на сайте заречного+10.

Гость||

Урааа места общественного питания открыли!собираемся все дружно сегодня вечером

Гость||

Гость писал(a):

места общественного питания открыли
но вот дождались и под харчеваться можно.

Имя: Гость
Комментарий:

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