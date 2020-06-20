Дорогу в обход Никольска на день закроют для транспорта

20.06.2020 | 15:45

В четверг, 25 июня, с 6:00 в Никольском районе будет перекрыта для движения транспорта автодорога, ведущая в обход райцентра.

Если в другие дни можно «срезать» угол, не заезжая в Никольск, то в указанное время водителям не удастся его миновать.

Как пояснили в пресс-службе Министерства строительства и дорожного хозяйства Пензенской области, прекращение движения транспортного потока связано проведением огневых работ по подключению двух газопроводов - отводов к ГРС «Никольск» и к городу Инзе.

Движение по окружной дороге планируется возобновить в тот же день, в 22:00.