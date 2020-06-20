Мэр Кузнецка: Нам жить с коронавирусом, он будет повторяться

20.06.2020 | 16:20

12 жителей Кузнецка находятся на лечении с коронавирусной инфекцией. За все время пандемии обследовано почти 10 тысяч человек, переболело 127 жителей города. Непосредственно от COVID-19 умер один кузнечанин, еще один скончался от сопутствующих хронических заболеваний на фоне инфекции.

Эту статистику озвучил в пятницу, 19 июня, глава администрации Кузнецка Сергей Златогорский. Он добавил, что еще около 400 горожан болеют пневмонией и ОРВИ.

«Тем не менее мы переходим на второй этап снятия ограничений», - доложил он и перечислил организации, которые могут приступить к работе в соответствии с постановлением губернатора, подписанным в этот день.

«Главный вопрос не в том, кому работать (практически весь город уже работает), а в том, как работать. Роспотребнадзор проводил выборочный рейд по местам торговли - есть масса нареканий и оснований для того, чтобы наказать и даже закрыть. Теперь планируют пройтись по производствам, в том числе по мебельным», - предупредил Сергей Златогорский.

Мэр Кузнецка сообщил, что на производствах и в трудовых коллективах не было очагов коронавируса - инфекция передается через родных и близких. Он призвал тщательно соблюдать гигиену в бытовых условиях.

Завершая тему COVID-19, Сергей Златогорский озвучил мысль о том, что ожидается следующая волна заболеваний.

«Нам жить с коронавирусом, он будет повторяться, будет мутировать. Вот видите, Китай вроде победил, а сейчас на второй круг зашли, но уже другой штамм. Надо творчески осмыслить опыт жизни в коронавирусе и сделать для себя выводы… Мы еще с этим злом повоюем, нам с ним еще придется сталкиваться, будут рецидивы. Сейчас есть возможность немножко передохнуть, но нужно иметь в виду: он возвращается», - утверждает мэр Кузнецка.