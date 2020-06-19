Сетевое издание|18+|Пятница|19 июн 2020|13:48
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Общество

В Пензе снова выявили меньше новых случаев, чем в районе области

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Снова в одном из районов Пензенской области жителей с коронавирусом, диагноз которых подтвердился за последние сутки, оказалось больше, чем в Пензе. Об этом стало известно в пятницу, 19 июня. Географию заражения опубликовал региональный оперативный штаб. Прирост за сутки - 75 человек.

На этот раз лидером по новым случаям стал Земетчинский район - 19. В Пензе проживают 15 инфицированных, в Каменском районе - 7, в Мокшанском - 6, в Малосердобинском и Белинском - по 4, в Нижнеломовском и Колышлейском - по 3, в Иссинском, Сердобском районах и городе Заречном - по 2, в Пензенском, Лопатинском, Вадинском, Лунинском, Спасском и Тамалинском районах - по 1.

Еще два человека с COVID-19, обследованных в Пензенском регионе, - жители Москвы и Архангельской области.

Накануне из 70 новых пациентов 19 оказались жителями Нижнеломовского района и только 14 - Пензы.

На 19 июня в Пензенской области - 4 151 зараженный, 3 530 выздоровевших и 34 умерших.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

надо было фотку Земетчино ставить

Гость||

Очень достовернаЯ информация. По тесту от 28 мая до сегодняшнего дня нет результатов.

Имя: Гость
Комментарий:

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