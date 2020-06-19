Сетевое издание|18+|Пятница|19 июн 2020|12:17
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Общество

Губернатор обещал в ближайшие часы рассказать о 2-м этапе снятия ограничений

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Губернатор Иван Белозерцев анонсировал скорейшее смягчение режима повышенной готовности, объявленного в Пензенской области во время пандемии новой коронавирусной инфекции.

«Сегодня во второй половине дня сделаю обращение по переходу Пензенской области на второй этап снятия ограничений. Расскажу о сферах, которые смогут дополнительно возобновить свою работу», - пообещал глава региона в личном Twitter-аккаунте.

По данным оперативного штаба, число новых случаев COVID-19 в Пензенской области снижается. В пятницу, 19 июня, за последние сутки диагноз подтвердили у 75 человек.

Накануне произошел резкий спад числа новых больных - до 70. В течение недели до этого в регионе выявляли в среднем по 100 зараженных (103 - 12 июня, 99 - 13-го, 95 - 14-го, 94 - 15-го, 92 - 16-го, 91 - 17-го).

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

penzainform.ru писал(a):

Накануне произошел резкий спад числа новых больных - до 70.
К 1 июля вообще спадет. А вот что будет после 1 июля....

Гость||

24 рабочий день?

Гость||

вчера в городе было огромное количество скорых и реанимаций. выписанных назад возвращали?

Гость||

У этих, что на скорых везли, выявят ковид после 1го июля, так что вторая волна после голосования накатит, а сейчас снимут ограничения на момент, а потом вчинят снова, очковтиратели, тьфу!!!

Гость||

Че он опят обещает? Сразу сказать не может?

Гость||

Больных не будет ваще 1 июля! Царь запретил!

Гость||

Ввели ограничения - плохо, снимают ограничения - плохо. При этом процентов 80 уже забило на маски, соц дистанцию и прочие меры. Так как же должно быть хорошо?

Гость||

Гость писал(a):

У этих, что на скорых везли, выявят ковид после 1го июля, так что вторая волна после голосования накатит, а сейчас снимут ограничения на момент, а потом вчинят снова, очковтиратели, тьфу!!!
Голикова уже высказалась, что не будет никаких возвратов к ограничениям после их снятия, так что не надейтесь

Гость||

Помоги себе сам.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

«Сегодня во второй половине дня сделаю обращение по переходу Пензенской области на второй этап снятия ограничений. Расскажу о сферах, которые смогут дополнительно возобновить свою работу», - пообещал глава региона в личном Twitter-аккаунте.
Губернатор, вы о чём, во всей области уже давно все сняли все ограничения!

Губернатор, вы вообще где посмотрите что в городе, или как всегда очередную галочку поставить о "достижениях"

Гость||

Сегодня коэф. распространения инф. 0,84. Для второго этапа нужно ниже -0,8. Губернатор как Собянин наплюет на все методики расчета, утв. Роспотребнадзором? А зачем они тогда нужны, если из даже власть не исполняет

Гость||

Гость писал(a):

Сегодня коэф. распространения инф. 0,84. Для второго этапа нужно ниже -0,8. Губернатор как Собянин наплюет на все методики расчета, утв. Роспотребнадзором? А зачем они тогда нужны, если из даже власть не исполняет
Нашли с кем сравнивать и с чем

У мэра Москвы поучиться отличной работе в данной ситуации не мешало бы всем!

Гость||

Завтра должно быть не больше 67, а то по формуле не пройдём

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Накануне произошел резкий спад числа новых больных - до 70.
А накануне резкого спада, был резкий рост количества активных. В понедельник был рекорд — 857 активных. Спад 3 дня, а рост 4 недели. Не рановато на 2 этап?

Гость||

Его надо к приосвященному петру кузнецову в одну палату.

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Имя: Гость
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