Губернатор обещал в ближайшие часы рассказать о 2-м этапе снятия ограничений

19.06.2020 | 11:10

Губернатор Иван Белозерцев анонсировал скорейшее смягчение режима повышенной готовности, объявленного в Пензенской области во время пандемии новой коронавирусной инфекции.

«Сегодня во второй половине дня сделаю обращение по переходу Пензенской области на второй этап снятия ограничений. Расскажу о сферах, которые смогут дополнительно возобновить свою работу», - пообещал глава региона в личном Twitter-аккаунте.

По данным оперативного штаба, число новых случаев COVID-19 в Пензенской области снижается. В пятницу, 19 июня, за последние сутки диагноз подтвердили у 75 человек.

Накануне произошел резкий спад числа новых больных - до 70. В течение недели до этого в регионе выявляли в среднем по 100 зараженных (103 - 12 июня, 99 - 13-го, 95 - 14-го, 94 - 15-го, 92 - 16-го, 91 - 17-го).