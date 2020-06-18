За минувшие сутки коронавирус подтвердился лишь у одного ребенка

18.06.2020 | 12:41

По состоянию на четверг, 18 июля, из 70 вновь выявленных за минувшие сутки инфицированных коронавирусом болен лишь один ребенок 8 лет. Об этом сообщили в региональном оперативном штабе.

Накануне в списке заболевших оказались 9 несовершеннолетних в возрасте от 6 месяце до 16 лет. 16 июня сообщалось о 13 детях и подростках с COVID-19, 15-го - о 5 малышах в возрасте от 1 месяца до 2 лет. 14 июня инфекция подтвердилась у 7 маленьких пациентов.

На 18 июня под наблюдением находятся 5 964 человека, сняты с наблюдения 16 235.

С момента регистрации в Пензенской первого заболевшего коронавирусной инфекцией в вирусологической лаборатории проведено 41 767 исследований, обследовано 40 682 человека.

В лабораториях лечебной сети проведено 82 120 тестов, обследовано 76 016 человек с подозрением на коронавирус.