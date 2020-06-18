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Общество

В регионе ежегодно около 100 детей получают травмы в ДТП

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В Пензенской области стартовал проект «Детство без опасности». Таким образом регион подключился к федеральной образовательной программе для родителей, обучающей правилам перевозки детей в автомобилях. Об этом сообщили в рамках онлайн-пресс-конференции.

«Тему детского травматизма оставлять невозможно, поэтому данный проект реализуется по всей стране», - отметил директор экспертного центра «Движение без опасности» Вадим Мельников.

К диалогу пригласили представителей сферы здравоохранения, госавтоинспекции, управления транспорта, детского омбудсмена.

В рамках проекта с 2019 года в России на базе перинатальных центров реализуются специальные тренинги. Они направлены на то, чтобы молодые мамы и будущие родители умели пользоваться удерживающими устройствами в машинах, соблюдали оптимальный скоростной режим на дорогах, знали правила перехода проезжей части с колясками.

«Около 100 детей ежегодно подвергаются каким-то травмам в результате дорожно-транспортных происшествий. Травма для ребенка - это не только физическое воздействие на организм, но в том числе и нарушение психики», - пояснила заместитель министра здравоохранения Пензенской области Марина Воробьева.

В Пензе тренинги для мам будут проводиться в перинатальном центре областной клинической больницы имени Н. Н. Бурденко.

Также в ходе онлайн-обсуждения детской безопасности специалисты выступили с инициативой организовать СМС-оповещения молодых родителей о необходимости соблюдении правил, чтобы избежать травмирования малышей.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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