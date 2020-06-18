Сетевое издание|18+|Четверг|18 июн 2020|13:23
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Общество

В районе области за сутки выявили больше зараженных, чем в Пензе

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В четверг, 18 июня, оперативный штаб Пензенской области в очередной раз озвучил географию распространения коронавируса в регионе.

За последние сутки выявили 70 новых случаев заражения COVID-19. Наибольшее количество инфицированных (19) являются жителями Нижнеломовского района, 14 человек - из Пензы, 11 - из Каменского района, 8 - из Башмаковского, по 2 - из Мокшанского и Сердобского, по 1 - из Городищенского, Иссинского, Сосновоборского, Кузнецкого, Тамалинского, Лопатинского, Лунинского, Бессоновского, Никольского.

Кроме того, коронавирус подтвердился у одного жителя Саратовской области, находящегося в Пензенском регионе.

По данным на 18 июня, общее число зараженных за все время - 4 076, выздоровевших - 3 371, умерших - 33.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

не до больных сейчас, главное больницы оставшиеся успеть объединить.

Гость||

Куда их объединяют?

Имя: Гость
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