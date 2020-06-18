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Общество

В мэрии перечислили улицы Пензы, на которых закончен ремонт дорог

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В четверг, 18 июня, руководитель Департамента ЖКХ Пензы Максим Иванкин рассказал, где в городе завершен ремонт дорог.

Весь комплекс работ выполнен на улицах Ставского, Угловой, Тульской, Гагарина (от улицы Строителей до Островной), Володарского, Ленинградской, Тельмана, Кустодиева, в 1-м проезде Яблочкова, Мотоциклетном проезде, на участке дороги от Перспективной улицы до Лебедевки, в проезде под путепроводом по проспекте Строителей.

Также по многочисленным обращениям жителей отремонтирован тротуар на улице Лядова - обустроена асфальтовая дорожка протяженностью 1,72 километра. Тротуар начинается от дома № 37 на проспекте Строителей, охватывает весь квартал вдоль Лядова и заканчивается у дома № 49а на проспекте Строителей.

«Этим направлением ежедневно пользуются многие жители микрорайона, так как дорожка соединяет несколько дворов, остановки общественного транспорта, медицинские учреждения и гаражный кооператив», - рассказали в пресс-службе мэрии.

На других улицах работы продолжаются. На Брестской укладывают асфальтобетонный слой, на Окружной идет фрезерование и приведение в норму люков колодцев. На проспекте Строителей один из участков фрезеруют, на других выполняется устройство выравнивающего и верхнего слоев асфальта. Аналогичные работы идут на улице Луначарского.

На Буровой дорожники осуществляют подготовку к укладке покрытия, приводят в порядок колодцы. На Суворова организовано мощение тротуара на отрезке от Плеханова до Кулакова. Бригады работают сразу на нескольких участках.

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Источник — фото penza-gorod.ru
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Гость||

А про Терновского почему промолчали.

Гость||

Отремонтируйте, пожалуйста, ул. Замойского от Калинина до Гоголя. Это же ужас.

Гость||

ждем в следующем году кочечный ремонт на этих участках??)))

Гость||

Делайте карманы для парковки авто как в нормальных городах!

Имя: Гость
Комментарий:

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