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Общество

В Кузнецке 346 семьям отказали в выплате нового пособия на детей

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В четверг, 18 июня, в администрации Кузнецка прошло совещание, на котором начальник местного управления ПФР Надежда Уварова рассказала о назначении новых пособий на детей.

По ее словам, на единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей семьям, имеющим детей в возрасте от 3 до 16 лет, подано 92% заявлений.

Что касается денег, положенных на детей от 3 до 7 лет, то ежемесячную выплату получили уже 113 семей. Как сообщила начальник отдела соцзащиты населения Ирина Мажаева, на это было направлено 3 млн 700 тысяч рублей.

«Ведется межведомственная обработка информации по каждому заявлению. Из-за неполноты или недостоверно поданной информации отказано 346 заявителям», - уточнили в пресс-службе администрации Кузнецка.

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Гость||

penzainform.ru писал(a):

отказано 346 заявителям
Аполитично, понимаш, проголосуют "НЕТ".

Имя: Гость
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