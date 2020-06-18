Работники больницы Бурденко без масок трудятся рядом с приемным отделением

Представители Пензенской областной клинической больницы имени Бурденко рассказали о том, как в период пандемии проходят трудовые будни работников административно-хозяйственной части.
«Мы стараемся, чтобы при возвращении к прежнему режиму плановой госпитализации территория нашей больницы была вновь цветущая и ухоженная. А пока рядом машины скорой помощи с медиками в СИЗ. Берегите себя! Не пренебрегайте мерами самобезопасности!» - призвали представители больницы в официальном аккаунте учреждения в Instagram.
К публикации прикреплены фотографии, на которых запечатлены работники АХЧ. Они трудятся у дебаркадера приемного отделения, куда на машинах скорой помощи привозят больных с коронавирусной инфекцией.
На некоторых из них есть медицинские маски, но большинство работает без них.
Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.
penzainform.ru писал(a):И правильно делают.