Работники больницы Бурденко без масок трудятся рядом с приемным отделением

18.06.2020 | 09:40

Представители Пензенской областной клинической больницы имени Бурденко рассказали о том, как в период пандемии проходят трудовые будни работников административно-хозяйственной части.

«Мы стараемся, чтобы при возвращении к прежнему режиму плановой госпитализации территория нашей больницы была вновь цветущая и ухоженная. А пока рядом машины скорой помощи с медиками в СИЗ. Берегите себя! Не пренебрегайте мерами самобезопасности!» - призвали представители больницы в официальном аккаунте учреждения в Instagram.

К публикации прикреплены фотографии, на которых запечатлены работники АХЧ. Они трудятся у дебаркадера приемного отделения, куда на машинах скорой помощи привозят больных с коронавирусной инфекцией.

На некоторых из них есть медицинские маски, но большинство работает без них.