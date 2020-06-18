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Общество

Работники больницы Бурденко без масок трудятся рядом с приемным отделением

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Представители Пензенской областной клинической больницы имени Бурденко рассказали о том, как в период пандемии проходят трудовые будни работников административно-хозяйственной части.

«Мы стараемся, чтобы при возвращении к прежнему режиму плановой госпитализации территория нашей больницы была вновь цветущая и ухоженная. А пока рядом машины скорой помощи с медиками в СИЗ. Берегите себя! Не пренебрегайте мерами самобезопасности!» - призвали представители больницы в официальном аккаунте учреждения в Instagram.

К публикации прикреплены фотографии, на которых запечатлены работники АХЧ. Они трудятся у дебаркадера приемного отделения, куда на машинах скорой помощи привозят больных с коронавирусной инфекцией.

На некоторых из них есть медицинские маски, но большинство работает без них.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Источник — фото instagram.com/burdenko.okb_penza
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Гость||

penzainform.ru писал(a):

На некоторых из них есть медицинские маски, но большинство работает без них
И правильно делают.

Гость||

Бардак и хаос в городе беспредельный, нет хозяина!

Гость||

Гость писал(a):

penzainform.ru писал(a):
На некоторых из них есть медицинские маски, но большинство работает без них
И правильно делают.
Однозначно. Не самоубийцы...

Гость||

Умники, а вот лично вы пробовали в маске на +29(это в тени)поработать физически? Я уж не говорю про весь день, хотя бы пару часов? Попробуйте!

Гость||

Им фарс надоел. Больных барановирусом с симптомом маскаголовного мозга всё меньше и меньше.

Имя: Гость
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