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Общество

В Пензе хотят создать Аллею литераторов на Западной Поляне

Печать

Лидия Терехина - в числе самых авторитетных авторов Пензенской области. Ее произведения печатались даже за границей. Но, увы, в лицо даму и тем более о ее достижениях знают далеко не все горожане.

То же самое можно сказать, например, о поэте Юрии Шестопале. Он много раз становился номинантом национальных литературных премий, занимал призовые места на всероссийских конкурсах.

Такова же участь и Владимира Юракова - бесспорно талантливого детского писателя.

Творческие люди города мечтают, чтобы все было по-другому и фотографии самых достойных поэтов и писателей региона красовались на Западной Поляне. Появилась идея о создании Аллеи литераторов.

«Будет посвящена писателям Сурского края, которые внесли непосредственный вклад в развитие русской литературы. Будут размещаться стенды с портретами и краткой биографией людей, которые имеют государственные награды, премии», - рассказал писатель-поэт Антон Хрулев-Жуков.

Планируется, что новая аллея пройдет параллельно Олимпийской. Авторы идеи хотели бы видеть там фотографии не только ушедших знаменитостей, но и живущих.

«Это Борис Владиленович Шигин, Лидия Ивановна Терехина-Дорошина, это Елена Чебалина, Марина Герасимова», - перечислил писатель.

Антон Хрулев-Жуков утверждает, что в администрации города поэты о своих мечтах уже рассказали. А чтобы никого не обидеть, предлагается ежегодно обновлять портреты на Аллее литераторов.

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Гость||

Может, сначала аллею архитекторов и художников? Пусть сами про себя сделают что-то действительно интересное, а потм уже в таком формате все остальное. А то опять выйдет убого, как в училкинской аллее.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Планируется, что новая аллея пройдет параллельно Олимпийской
Они что с ума сошли?Собираются вырубить параллельную аллею?Это безумие надо остановить,они так весь лесопарк уничтожат.

Гость||

оставьте в покое Западную с с остатками деревьев!!!! нужна городу аллея -сажайте новые деревья и там размещайте, кого хотите! последнего зеленого клочка лишаете? Поэтам -в руки по лопате и пусть увековечиваются, а благодарные потомки потом на табличке прочтут, кто какую березку посадил.

Гость||

А литераторский налог введут? Как далать парковки так содрать федеральный транспортный налог, региональный транспортный налог, сделать из бесплатных парковок платные - содрать городской транспортный налог! Когда с литераторов и сиптсменов под их инфраструктуру налог 3х кратный брать будут???

Гость||

Велосипедистов уберите! погулять нормально нельзя. Курильщиков тоже уберите.

Гость||

Гость писал(a):

Велосипедистов уберите! погулять нормально нельзя. Курильщиков тоже уберите.
Любителей деревьев, клумб, газонов тоже уберите! Погулять нормально нельзя один пыльца, дышать нечем!

Гость||

Нет никаких достижений у Терехиной и Шигина - бумагомаратели.

Имя: Гость
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