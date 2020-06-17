В Пензе хотят создать Аллею литераторов на Западной Поляне

17.06.2020 | 19:12

Лидия Терехина - в числе самых авторитетных авторов Пензенской области. Ее произведения печатались даже за границей. Но, увы, в лицо даму и тем более о ее достижениях знают далеко не все горожане.

То же самое можно сказать, например, о поэте Юрии Шестопале. Он много раз становился номинантом национальных литературных премий, занимал призовые места на всероссийских конкурсах.

Такова же участь и Владимира Юракова - бесспорно талантливого детского писателя.

Творческие люди города мечтают, чтобы все было по-другому и фотографии самых достойных поэтов и писателей региона красовались на Западной Поляне. Появилась идея о создании Аллеи литераторов.

«Будет посвящена писателям Сурского края, которые внесли непосредственный вклад в развитие русской литературы. Будут размещаться стенды с портретами и краткой биографией людей, которые имеют государственные награды, премии», - рассказал писатель-поэт Антон Хрулев-Жуков.

Планируется, что новая аллея пройдет параллельно Олимпийской. Авторы идеи хотели бы видеть там фотографии не только ушедших знаменитостей, но и живущих.

«Это Борис Владиленович Шигин, Лидия Ивановна Терехина-Дорошина, это Елена Чебалина, Марина Герасимова», - перечислил писатель.

Антон Хрулев-Жуков утверждает, что в администрации города поэты о своих мечтах уже рассказали. А чтобы никого не обидеть, предлагается ежегодно обновлять портреты на Аллее литераторов.