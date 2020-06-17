В Лунине автоторговец продал BMW Х5 с долгами на 89 000 рублей

17.06.2020 | 11:12

Лунинским приставам поступило 56 постановлений Госавтоинспекции на сумму свыше 45 тысяч рублей, выписанных 49-летней гражданке.

На нее было оформлено несколько дорогих автомобилей. На регистрационные действия с ними был наложен запрет.

Однако выяснилось, что женщина уже давно уехала из Лунина и живет в Москве. Когда пристав позвонил ей по телефону, она со смехом объяснила, что ее сын занимается куплей-продажей автомобилей, оформляя их на ее имя. Все нарушения совершил отпрыск, поэтому она платить по его счетам не собирается.

Судебные приставы уже готовили постановление о розыске женщины в столице, так как именно она числилась владелицей машин. И в этот момент в отделение позвонил мужчина. Он рассказал, что купил BMW X5, а потом выяснил, что машина находится под запретом регистрации. Продавец при совершении сделки клялся в ближайшее время погасить долг, однако вскоре отключил телефон и пропал.

Приставы объяснили неудачливому покупателю, что запрет с автомобиля будет снят только при полном погашении задолженности.

В итоге в дополнение к расходам на иномарку новоиспеченному автовладельцу пришлось заплатить долги. Их сумма вместе с исполнительским сбором (а он составляет не менее 1 000 по каждому постановлению) составила 89 000 рублей.