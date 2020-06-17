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Общество

В Лунине автоторговец продал BMW Х5 с долгами на 89 000 рублей

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Лунинским приставам поступило 56 постановлений Госавтоинспекции на сумму свыше 45 тысяч рублей, выписанных 49-летней гражданке.

На нее было оформлено несколько дорогих автомобилей. На регистрационные действия с ними был наложен запрет.

Однако выяснилось, что женщина уже давно уехала из Лунина и живет в Москве. Когда пристав позвонил ей по телефону, она со смехом объяснила, что ее сын занимается куплей-продажей автомобилей, оформляя их на ее имя. Все нарушения совершил отпрыск, поэтому она платить по его счетам не собирается.

Судебные приставы уже готовили постановление о розыске женщины в столице, так как именно она числилась владелицей машин. И в этот момент в отделение позвонил мужчина. Он рассказал, что купил BMW X5, а потом выяснил, что машина находится под запретом регистрации. Продавец при совершении сделки клялся в ближайшее время погасить долг, однако вскоре отключил телефон и пропал.

Приставы объяснили неудачливому покупателю, что запрет с автомобиля будет снят только при полном погашении задолженности.

В итоге в дополнение к расходам на иномарку новоиспеченному автовладельцу пришлось заплатить долги. Их сумма вместе с исполнительским сбором (а он составляет не менее 1 000 по каждому постановлению) составила 89 000 рублей.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Источник — фото pixabay.com
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Гость||

Лунино не склоняется. В ЛунинО, из ЛунинО...

Гость||

Гость писал(a):

17.06.2020 11:32|Лунино не склоняется. В ЛунинО, из ЛунинО...
Иди в ЛунинААААААА, умник хренов.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

В ЛунинЕ
Это пять!

Гость||

Азбучная истина № 1. Географические названия славянского происхождения, оканчивающиеся на -ово, -ево, -ино, -ыно, не склоняются в сочетании с родовым словом: из района Люблино, в сторону района Строгино, к району Митино, в городе Иваново, из деревни Простоквашино, до края Косово. Если же родового слова нет, то возможны оба варианта, склоняемый (старый) и несклоняемый (новый): в Люблине и в Люблино, в сторону Строгина и в сторону Строгино, в Иванове и в Иваново, из Простоквашина и из Простоквашино, до Косова и до Косово, к Митину и к Митино, 8-й микрорайон Митина и 8-й микрорайон Митино. При этом склоняемый вариант соответствует строгой литературной норме.

Гость||

В Осле,Токие,Торонте

Гость||

В каком нафиг Лунине...

Гость||

Покупатель видимо деньги отдал, взял ключи и поехал. Так уже давно никто не делает.

Гость||

мошенничество заявляй в полицию

Имя: Гость
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