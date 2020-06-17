Рекордное число пензенцев выписали из больниц после коронавируса

В Пензенской области число пациентов, благополучно перенесших новую коронавирусную инфекцию, достигло 3 371. Об этом вечером в среду, 17 июня, сообщила в личном телеграм-канале пресс-секретарь губернатора Дина Черемушкина.
«Выписаны сегодня 188 человек», - написала Черемушкина.
В течение последней недели число новых случаев COVID-19, регистрируемых в Пензенской области, ежедневно уменьшается. 17 июня диагноз подтвердился у 91 человека, в том числе 9 детей. Общее число инфицированных достигло 4 006.
За все время пандемии зарегистрированы смерти 33 пациентов с коронавирусом: это 18 мужчин и 15 женщин. О последних двух жертвах также стало известно 17 июня.
Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.