Рекордное число пензенцев выписали из больниц после коронавируса

17.06.2020 | 20:30

В Пензенской области число пациентов, благополучно перенесших новую коронавирусную инфекцию, достигло 3 371. Об этом вечером в среду, 17 июня, сообщила в личном телеграм-канале пресс-секретарь губернатора Дина Черемушкина.

«Выписаны сегодня 188 человек», - написала Черемушкина.

В течение последней недели число новых случаев COVID-19, регистрируемых в Пензенской области, ежедневно уменьшается. 17 июня диагноз подтвердился у 91 человека, в том числе 9 детей. Общее число инфицированных достигло 4 006.

За все время пандемии зарегистрированы смерти 33 пациентов с коронавирусом: это 18 мужчин и 15 женщин. О последних двух жертвах также стало известно 17 июня.