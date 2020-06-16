В Пензенской области после коронавируса выписали более 100 человек

16.06.2020 | 19:29

В Пензенской области продолжает расти число людей, излечившихся от новой коронавирусной инфекции. Во вторник, 16 июня, выздоровевшими назвали еще более сотни пациентов.

«Сегодня выписаны 108 человек. Итого выздоровевших 3 183», - написала в личном телеграм-канале пресс-секретарь губернатора Дина Черемушкина.

В тот же день стало известно о 92 новых случаях COVID-19 (13 среди несовершеннолетних). Число инфицированных в Пензенской области достигло 3 915.

За все время пандемии зарегистрирована 31 смерть пациентов с коронавирусом: скончались 17 мужчин и 14 женщин.