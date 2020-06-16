В Пензе за любителями пляжного отдыха будут наблюдать с воды

16.06.2020 | 17:01

Во вторник, 16 июня, на планерке в администрации мэр Пензы Андрей Лузгин поручил внимательнее следить за безопасностью людей, отдыхающих на берегах водоемов.

По его словам, на протяжении Суры есть места, где купаться рискованно, но с суши их видно не всегда. Он предложил задействовать ГИМС в патрулировании на плавсредствах, чтобы охватить труднодоступные зоны.

В то же время на территории города продолжают проводить профилактические рейды.

«Работа ведется как по официальным местам отдыха у воды, так и по несанкционированным», - сообщил начальник Управления по делам ГОЧС г. Пензы Алексей Михайлов.

Участники рейдов уделяют особое внимание взрослым, оставившим своих чад без присмотра.

Тему беспечных родителей 15 июня на совещании в правительстве Пензенской области затронул и губернатор Иван Белозерцев.

Он отметил, что из-за большого количества несчастных случаев на ближайшей сессии Заксобрания будет принята поправка в региональное законодательство о недопущении нахождения детей в возрасте до 14 лет на водоемах без сопровождения.

«Поручаю ответственным лицам ужесточить контроль. Кому-то мое поручение и задача, которую я ставлю, не понравятся. Но я из-за этого не расстраиваюсь. Мне важно сохранить жизни детей и взрослых», - подчеркнул губернатор.