Сетевое издание|18+|Вторник|16 июн 2020|18:36
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+25oC
+26oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+20oC
+21oC
Завтра | Дождь |
 

Общество

В Пензе за любителями пляжного отдыха будут наблюдать с воды

Печать

Во вторник, 16 июня, на планерке в администрации мэр Пензы Андрей Лузгин поручил внимательнее следить за безопасностью людей, отдыхающих на берегах водоемов.

По его словам, на протяжении Суры есть места, где купаться рискованно, но с суши их видно не всегда. Он предложил задействовать ГИМС в патрулировании на плавсредствах, чтобы охватить труднодоступные зоны.

В то же время на территории города продолжают проводить профилактические рейды.

«Работа ведется как по официальным местам отдыха у воды, так и по несанкционированным», - сообщил начальник Управления по делам ГОЧС г. Пензы Алексей Михайлов.

Участники рейдов уделяют особое внимание взрослым, оставившим своих чад без присмотра.

Тему беспечных родителей 15 июня на совещании в правительстве Пензенской области затронул и губернатор Иван Белозерцев.

Он отметил, что из-за большого количества несчастных случаев на ближайшей сессии Заксобрания будет принята поправка в региональное законодательство о недопущении нахождения детей в возрасте до 14 лет на водоемах без сопровождения.

«Поручаю ответственным лицам ужесточить контроль. Кому-то мое поручение и задача, которую я ставлю, не понравятся. Но я из-за этого не расстраиваюсь. Мне важно сохранить жизни детей и взрослых», - подчеркнул губернатор.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

0
0
0
0
 
Гость||

Вся Пенза как после бомбежки,а лузгин дал поручение смотреть за плавающими,вот это работа.

Гость||

Стринги разглядывать будут.

Гость||

Опять учителей обяжут ходить в рейды по пляжам

Гость||

Ну хоть МЧС задействуют

Гость||

А кто кошек с деревьев снимать будет?

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». И.о. главного редактора — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.
Пенза

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте