В Пензе на водителей общественного транспорта составили протоколы

16.06.2020 | 19:48

Водителям общественного транспорта пришлось сделать остановку по требованию сотрудников государственной инспекции безопасности дорожного движения. Полицейские зафиксировали массу нарушений, которые допускают управляющие автобусами большой и малой вместимости граждане. На каждого такого нерадивого сотрудника компании-перевозчика был составлен соответствующий протокол.

«За невыполнение требований правил дорожного движения подать сигнал перед началом движения, перестроением, поворотом, разворотом или остановкой предусмотрена административная ответственность в виде предупреждения или штрафа в размере 500 рублей.

Невыполнение требований правил дорожного движения уступить дорогу пешеходам, велосипедистам или иным участникам дорожного движения влечет наложение административного штрафа в размере от 1 000 до 2 000 рублей», - сообщила старший инспектор по пропаганде ОГИБДД УМВД РФ по г. Пензе Юлия Филатова.

Пять машин вышли на маршрут и вовсе с техническими неисправностями, что могло привести к весьма печальным последствиям. Поэтому сотрудники ГИБДД проводят такие рейды регулярно.