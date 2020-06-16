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Общество

Мэр Кузнецка о ремонте дорог: Не до жиру пока

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Глава администрации Кузнецка Сергей Златогорский попросил выбирать для ямочного ремонта только те дороги, которые в нем действительно нуждаются.

Разговор об этом зашел на оперативном совещании в понедельник, 15 июня, после того, как Златогорский ознакомился с подготовленными для него документами.

«Вот почти миллион триста на ямочный ремонт. Мне из какого пальца высосать эти миллион триста? Найдите там, где реально нужно, на сто, на двести тысяч. А вы пишете целые улицы сплошняком асфальтировать. Сызранская - хорошая улица, а вы сколько денег на нее написали. Где их брать-то!» - возмутился мэр.

Он поручил выбрать для ремонта те улицы, по которым ходит общественный транспорт, и те, «где небольшой кровью можно дорожное полотно поддержать».

«Не до жиру пока», - констатировал Златогорский.

Кроме того, он потребовал в обязательном порядке сделать на улице Тухачевского заездные карманы (хотя бы в щебне).

«Мы делаем улицу эту для того, чтобы там ездил транспорт (общественный. - Прим. ред.). Пусть они будут не сильно обустроенные, но хотя бы наметьте», - подытожил мэр Кузнецка.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

только на храмики деньги в бюджете всегда есть!

Гость||

Пусть этот деятель теперь расскажет, сколько десятков миллионов будет потрачено на незаконный референдум по обнулению?

Гость||

penzainform.ru писал(a):

«Вот почти миллион триста на ямочный ремонт. Мне из какого пальца высосать эти миллион триста? Найдите там, где реально нужно, на сто, на двести тысяч. А вы пишете целые улицы сплошняком асфальтировать. Сызранская - хорошая улица, а вы сколько денег на нее написали. Где их брать-то!» - возмутился мэр.
Он видимо не то ТВ смотрит

Гость||

И на обнуление есть миллиарды

Гость||

Может быть надо денежное содержание чиновников надо пересмотреть, начать с главы администрации. Не до жиру.

Гость||

Скоро все равно найдется тот палец, который они будут сосать. Трибунал не за горами.

Гость||

Ооо учёт жира чиновниками так необходим , а то заплыл народец, катается как сыр в масле

Гость||

Да что вы со своим обнулением,он президент,и пишет законы,захочет монархию введет и вас не спросит.Все вам плохо,а через 20 лет будите вспоминать,как сейчас Брежнева,как же было хорошо,зарплаты,платились,квартиры и машины покупались,а придёт новый со своим уставом,как в СССР пришёл Горбачев,за 5 лет развалил ,то что делалось десятилетиями

Гость||

Мэр города Кузнецка - Назаров, а Златогорский - глава администрации. Даже тут наврали. Статью писал безграмотный человек.

Имя: Гость
Комментарий:

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