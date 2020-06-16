Мэр Кузнецка о ремонте дорог: Не до жиру пока

16.06.2020 | 11:18

Глава администрации Кузнецка Сергей Златогорский попросил выбирать для ямочного ремонта только те дороги, которые в нем действительно нуждаются.

Разговор об этом зашел на оперативном совещании в понедельник, 15 июня, после того, как Златогорский ознакомился с подготовленными для него документами.

«Вот почти миллион триста на ямочный ремонт. Мне из какого пальца высосать эти миллион триста? Найдите там, где реально нужно, на сто, на двести тысяч. А вы пишете целые улицы сплошняком асфальтировать. Сызранская - хорошая улица, а вы сколько денег на нее написали. Где их брать-то!» - возмутился мэр.

Он поручил выбрать для ремонта те улицы, по которым ходит общественный транспорт, и те, «где небольшой кровью можно дорожное полотно поддержать».

«Не до жиру пока», - констатировал Златогорский.

Кроме того, он потребовал в обязательном порядке сделать на улице Тухачевского заездные карманы (хотя бы в щебне).

«Мы делаем улицу эту для того, чтобы там ездил транспорт (общественный. - Прим. ред.). Пусть они будут не сильно обустроенные, но хотя бы наметьте», - подытожил мэр Кузнецка.