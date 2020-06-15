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Общество

За день в области выписали 140 человек, перенесших коронавирус

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В понедельник, 15 июня, в Пензенской области из больниц выписали сразу 140 человек, перенесших коронавирус. Об этом сообщила пресс-секретарь губернатора Дина Черемушкина в своем телеграм-канале.

Общее число выздоровевших - 3 075, уточнила она.

По данным на этот день, за все время пандемии в регионе COVID-19 заразились 3 823 человека, прирост за последние сутки составил 94.

Среди новых больных двое младенцев в возрасте 1 и 2 месяцев, двое годовалых детей и один двухлетний. Остальным пациентам от 18 до 85 лет.

55 из них являются жителями Пензы, 9 - Башмаковского района, 7 - Пачелмского, 6 - Пензенского, по 2 - Тамалинского, Бессоновского и Городищенского, по 1 - города Заречного, Кузнецка, Нижнеломовского, Камешкирского, Иссинского, Белинского, Спасского, Лунинского, Каменского, Кузнецкого, Никольского районов.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

Начали выполнять задачу по срочному высвобождению коек :)

Гость||

Губернатор без маски - вируса нет!

Имя: Гость
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