За день в области выписали 140 человек, перенесших коронавирус

15.06.2020 | 20:25

В понедельник, 15 июня, в Пензенской области из больниц выписали сразу 140 человек, перенесших коронавирус. Об этом сообщила пресс-секретарь губернатора Дина Черемушкина в своем телеграм-канале.

Общее число выздоровевших - 3 075, уточнила она.

По данным на этот день, за все время пандемии в регионе COVID-19 заразились 3 823 человека, прирост за последние сутки составил 94.

Среди новых больных двое младенцев в возрасте 1 и 2 месяцев, двое годовалых детей и один двухлетний. Остальным пациентам от 18 до 85 лет.

55 из них являются жителями Пензы, 9 - Башмаковского района, 7 - Пачелмского, 6 - Пензенского, по 2 - Тамалинского, Бессоновского и Городищенского, по 1 - города Заречного, Кузнецка, Нижнеломовского, Камешкирского, Иссинского, Белинского, Спасского, Лунинского, Каменского, Кузнецкого, Никольского районов.