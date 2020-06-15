В Пензенской области детям запретят находиться у водоемов без взрослых

15.06.2020 | 09:39

Вопрос ужесточения контроля за жителями области, отдыхающими у воды, поднял губернатор Иван Белозерцев на совещании в понедельник, 15 июня.

Он отметил, что каждый год на водоемах гибнут люди: кто-то не смог доплыть, у кого-то прихватило сердце, а кто-то решил искупаться в состоянии алкогольного опьянения.

«Тонут на глазах у жен и детей! Или поехал человек на рыбалку, а супруга, дети и родитеи его не дождались. Вот это трагедия!» - эмоционально высказался губернатор.

Особое внимание он обратил на безопасность детей, которые в каникулы оказываются без присмотра родителей, находящихся на работе, или уезжают отдыхать к родственникам в сельскую местность.

«Они пытаются доказать друг другу, что уже взрослые и умеют плавать, и лезут в воду, думая, что там пологий берег, а там обрыв. И тонут», - описал ситуацию Иван Белозернцев.

Он напомнил, что в прошлом году было организовано дежурство, и в результате многих несчастных случаев удалось избежать.

«Поручаю ответственным лицам ужесточить контроль. Кому-то мое поручение и задача, которую я ставлю, не понравится. Но я из-за этого не расстраиваюсь. Мне важно сохранить жизни детей и взрослых», - подчеркнул губернатор.

«Патрулирование, рейды, наблюдение. Нужен жесткий контроль!» - поставил он задачу.

Также Иван Белозерцев отметил, что на ближайшей сессии Законодательного собрания Пензенской области будет принята поправка в региональное законодательство о недопущении нахождения детей в возрасте до 14 лет на водоемах без сопровождения взрослых. Такой же запрет будет действовать во время образования льда.

«В законе предусмотрен порядок выявления детей и меры ответственности родителей. Это будет шаг в народосбережении Пензенской области», - завершил тему Белозерцев.