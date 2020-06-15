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Общество

В Пензенской области число новых случаев коронавируса идет на спад

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В Пензенской области число больных новой коронавирусной инфекцией достигло 3 823.

По данным на утро понедельника, 15 мая, подтвердились 94 случая. Об этом сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

В последние дни в регионе наблюдается снижение количества новых заболевших. 9 июня был зарегистрирован рекорд (138), затем график пошел на спад: 126 случаев подтвердили 10 июня, 115 - 11-го, 103 - 12-го, 99 - 13-го, 95 - 14-го.

По словам министра здравоохранения Пензенской области Александра Никишина, на аппаратах искусственной вентиляции легких сейчас находится 21 пациент.

Всего с начала эпидемии выздоровело 2 935 человек, умер 31: 17 мужчин и 14 женщин.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

Ну и где спад? Число новых случаев ежедневно около 100. Нет никакого спада. К сожалению.

Гость||

15 мая?? назад в будущее

Гость||

Написали бы, какой процент выживаемости на ИВЛ. А то в Коммунарке 13%, а у нас было 49, стало 21, все живы. Поделились бы с Москвой опытом лечения.

Гость||

Медленно, но верно идём к нужному коэффициент. Даёшь меньше тестов!

Гость||

Даешь парад!

Гость||

Рисуем бОльшую выписку)))

Гость||

Пишут сколько считают нужным!

Сколько человек в больницах с Ковидом и подозрением на него, обнулители?

Гость||

Завтра будет 93.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Пензенской области число новых случаев коронавируса идет на спад. По данным на утро понедельника, 15 мая, подтвердились 94 случая
Четко по плану народосбережения?

Гость||

А число активных идет в рост уже месяц. Сегодня очередной рекорд - 857 человек.

Гость||

На 15 мая 94 заболевших, а на 15 июня СКОЛЬКО?Проверяйте что пишете. Верить совсем нельзя. Сейчас у нас идёт месяц ИЮНЬ. а не МАЙ.

Гость||

Да всё уж! Практически все здоровы и улыбаются!

Гость||

Гость писал(a):

На 15 мая 94 заболевших, а на 15 июня СКОЛЬКО?Проверяйте что пишете. Верить совсем нельзя. Сейчас у нас идёт месяц ИЮНЬ. а не МАЙ.
15 мая было 317 активных, а 15 июня 857.

Гость||

Дайте информацию о загруженности больниц и городских и районных, а потом пишите сколько угодно подогнанные под 2этап цифры.

Гость||

Гость писал(a):

Написали бы, какой процент выживаемости на ИВЛ. А то в Коммунарке 13%, а у нас было 49, стало 21, все живы. Поделились бы с Москвой опытом лечения.

Записали в "простопневмонийных"

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Имя: Гость
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