В Пензенской области число новых случаев коронавируса идет на спад

15.06.2020 | 10:46

В Пензенской области число больных новой коронавирусной инфекцией достигло 3 823.

По данным на утро понедельника, 15 мая, подтвердились 94 случая. Об этом сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

В последние дни в регионе наблюдается снижение количества новых заболевших. 9 июня был зарегистрирован рекорд (138), затем график пошел на спад: 126 случаев подтвердили 10 июня, 115 - 11-го, 103 - 12-го, 99 - 13-го, 95 - 14-го.

По словам министра здравоохранения Пензенской области Александра Никишина, на аппаратах искусственной вентиляции легких сейчас находится 21 пациент.

Всего с начала эпидемии выздоровело 2 935 человек, умер 31: 17 мужчин и 14 женщин.