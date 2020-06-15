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Общество

В Пензе троллейбусы № 2 и 6 поедут к Терновскому мосту

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Во вторник, 16 июня, с 9:00 до 16:00 изменятся маршруты троллейбусов маршрутов № 2 «Кривозерье» - «Центр искусств» и № 6 «Запрудный» - «Кривозерье».

От остановки «Ул. Чкалова» они будут сворачивать на улицу Свердлова, затем - на Баумана и следовать до остановки «Терновский мост».

«Временная мера связана с отключением электрической подстанции № 17, которая расположена в микрорайоне Кривозерье», - сообщили в пресс-службе администрации Пензы.

В мае эти троллейбусы также меняли маршруты и шли не в Кривозерье и на Пензу-III, а к Терновскому мосту. Это было связано с аварийно-ремонтными работами на тяговой подстанции.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

Когда закупят новые троллейбусы, модернизируют контактную сеть, вернут муниципальный троллейбус и погонят вон маршрутки?

Гость||

А речные трамвайчики куда пойдут?

Гость||

Гость писал(a):

А речные трамвайчики куда пойдут?
В древнюю высокоразвитую цивилизацию: сквозь кротовую нору прямиком в 1989 год на причал «Росток» советской Пензы.

Гость||

Гость писал(a):

Когда закупят новые троллейбусы, модернизируют контактную сеть, вернут муниципальный троллейбус и погонят вон маршрутки?
К сожалению, уже никогда.

Гость||

Какой чел во власти, изменил маршрут 6-ого трол-а ? Ходил он себе и ходил до пнз-3, вывозил народ. Убили маршрут на ровном месте.

Имя: Гость
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