В Пензе троллейбусы № 2 и 6 поедут к Терновскому мосту

15.06.2020 | 16:31

Во вторник, 16 июня, с 9:00 до 16:00 изменятся маршруты троллейбусов маршрутов № 2 «Кривозерье» - «Центр искусств» и № 6 «Запрудный» - «Кривозерье».

От остановки «Ул. Чкалова» они будут сворачивать на улицу Свердлова, затем - на Баумана и следовать до остановки «Терновский мост».

«Временная мера связана с отключением электрической подстанции № 17, которая расположена в микрорайоне Кривозерье», - сообщили в пресс-службе администрации Пензы.

В мае эти троллейбусы также меняли маршруты и шли не в Кривозерье и на Пензу-III, а к Терновскому мосту. Это было связано с аварийно-ремонтными работами на тяговой подстанции.