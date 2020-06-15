Нижнеломовец в суде оспорил право участкового составлять протокол

Житель Нижнего Ломова в суде заявил свое несогласие с протоколом, составленным на него за нарушение режима повышенной готовности.
Ночью 6 мая мужчина покинул свое жилище и находился в общественном месте на улице Сергеева. Этим поступком он нарушил «Правила поведения, обязательные для исполнения гражданами и организациями, при введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации» и постановление губернатора «О введении режима повышенной готовности на территории Пензенской области».
Сотрудник полиции составил протокол по статье 20.6.1 КоАП РФ, и суд оштрафовал нарушителя режима самоизоляции на 3 000 рублей.
Не согласившись с постановлением, мужчина подал жалобу в кассационную инстанцию. Он не оспаривал свою вину, однако не согласился с протоколом. По его мнению, документ имеют право составлять представители органов власти, а не участковый уполномоченный полиции.
Однако суд пришел к выводу, что участковый тоже может это делать. Это предусматривается Кодексом об административных правонарушениях и распоряжением Правительства РФ N 975-р.
Как пояснили в пресс-службе Пензенского областного суда, право составлять протоколы по статье 20.6.1 КоАП сотрудники полиции получили с 12 апреля.
В итоге постановление Нижнеломовского суда о наложении на нарушителя штрафа вступило в силу.
Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.
С 12 апреля такое право получили участковый, а с 13 апреля-его собака.