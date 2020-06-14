Ко Дню донора пензенцам напомнили о необходимости сдавать кровь

14.06.2020 | 15:43

Волонтеры-медики подготовились к информационной атаке на пензенцев. Сотни блокнотов и памяток предстояло вручить горожанам. Акция приурочена ко Всемирному дню донора, который отмечается 14 июня.

Валерия Сигова, координатор проекта «Слово помощи закрепим делом», сама вот уже пять лет сдает кровь. Девушка говорит, сейчас в регионе ощущается острая нехватка ценного биологического материала, причем всех групп.

«В Пензе приходится примерно 11 доноров на тысячу людей населения. Чтобы полностью обеспечить необходимыми компонентами крови, требуется 40 человек на тысячу. Нужно увеличить хотя бы в 2-3 раза поток доноров и приходить не только в центр крови, но и в мобильные выездные пункты», - пояснила Валерия Сигова.

От Дома молодежи агитбригада отправилась на улицу Московскую. Волонтеры не просто раздавали буклеты, парни и девушки вели разъяснительную работу с населением.

Информационная кампания длилась всю минувшую неделю. В общей сложности волонтерами было роздано около тысячи ярких красных блокнотов и памяток. Деньги на закупку агитационного материала нашлись благодаря выигранному гранту.