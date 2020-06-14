Число случаев коронавируса в Пензе приблизилось к 1 700

14.06.2020 | 12:27

В воскресенье, 14 июня, региональный оперативный штаб обнародовал географию новых случаев коронавирусной инфекции в Пензенской области.

Большинство новых пациентов являются жителями Пензы - 37 (общее число подхвативших вирус - 1 693). По 6 случаев опасной инфекции выявили в Пензенском, Малосердобинском, Спасском районах и Кузнецке. По 5 заразившихся зафиксировано в Земетчинском и Шемышейском районах.

4 случая коронавируса зарегистрировали в Кузнецком районе, 3 - в Городищенском, по 2 - в Нижнеломовском, Лопатинском, Бессоновском, Пачелмском, по 1 - в Мокшанском, Белинском, Каменском, Вадинском, Никольском, Башмаковском и Сосновоборском.

Среди инфицированных также есть один житель Саратовской области и один - Москвы. Число иногородних пациентов с коронавирусом составило 20.

Всего в региона на данный момент 3 729 случаев заражения новой инфекцией. Продолжает действовать режим повышенной готовности. Также жители области обязаны носить маски в общественных местах, транспорте и магазинах.