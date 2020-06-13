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Общество

Число излеченных от коронавируса пациентов приблизилось к 3 000

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В субботу, 13 июня, в Пензенской области выписаны из лечебных учреждений 37 пациентов, переболевших коронавирусной инфекцией. Общее количество людей, поборовших опасное заболевание, составило 2 887.

Об этом сообщила в личном телеграм-канале пресс-секретарь губернатора Дина Черемушкина.

Согласно последним данным оперативного штаба, в Пензенской области выявлено 3 634 случаев COVID-19. 99 из них были подтверждены за минувшие сутки.

Всего с начала эпидемии в Сурском крае выявили 168 случаев коронавируса у несовершеннолетних. Самое большое число инфицированных детей и подростков - 25 - зафиксировано 12 июня.

За все время пандемии в Пензенской области умер 31 человек с COVID-19 - 17 мужчин и 14 женщин. Последнее сообщение о смерти женщины 1931 года рождения поступило также 13 июня.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

Да..

37 выписали, а у 99 обнаружили, даешь второй этап!

Здоровья всем!

Гость||

Ура! Срочно все голосовать...

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Общее количество людей, поборовших опасное заболевание, составило 2 887.
а прежде чем за хворать они маски носили?

Гость||

50 на 50. И какой вывод? Или так в воздух...

Гость||

болеют выздоравливают все как обычно. правда не которым не повезло.

Гость||

Что то не хочется быть этим некоторым и в этом 1%.

Гость||

Гость писал(a):

Гость|13.06.2020 20:22|

Что то не хочется быть этим некоторым и в этом 1%.

тут уж как повезет главное здоровье что бы в норме было.

Имя: Гость
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