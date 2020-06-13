Число излеченных от коронавируса пациентов приблизилось к 3 000

13.06.2020 | 19:31

В субботу, 13 июня, в Пензенской области выписаны из лечебных учреждений 37 пациентов, переболевших коронавирусной инфекцией. Общее количество людей, поборовших опасное заболевание, составило 2 887.

Об этом сообщила в личном телеграм-канале пресс-секретарь губернатора Дина Черемушкина.

Согласно последним данным оперативного штаба, в Пензенской области выявлено 3 634 случаев COVID-19. 99 из них были подтверждены за минувшие сутки.

Всего с начала эпидемии в Сурском крае выявили 168 случаев коронавируса у несовершеннолетних. Самое большое число инфицированных детей и подростков - 25 - зафиксировано 12 июня.

За все время пандемии в Пензенской области умер 31 человек с COVID-19 - 17 мужчин и 14 женщин. Последнее сообщение о смерти женщины 1931 года рождения поступило также 13 июня.