Впервые с начала эпидемии: за сутки коронавирус подтвердили у 25 детей

12.06.2020 | 11:55

Впервые с начала эпидемии в Пензенской области коронавирус за сутки подтвердили сразу у 25 несовершеннолетних. Об этом в пятницу, 12 июня, сообщил региональный оперативный штаб.

Инфекцию подхватили дети в возрасте: 1 год (четверо), 2 года, 3 года (двое), 4 года, 5 лет (четверо), 6 лет (двое), 7 лет (двое), 10 лет, 11 лет (двое), 12 лет (трое), 13, 14 и 17.

Таким образом, общее число несовершеннолетних, заразившихся COVID-19 за все время пандемии, составило 168.

Последний антирекорд по количеству детей в сводке оперштаба был зафиксирован накануне: 16 пациентов в возрасте от 11 месяцев до 17 лет.

По данным на 12 июня, в регионе выявлено в целом 3 535 зараженных (прирост за сутки - 103), 2 823 выздоровевших, 28 умерших.