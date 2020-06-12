Сетевое издание|18+|Пятница|12 июн 2020|12:27
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+25oC
+26oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+20oC
+21oC
Завтра | Дождь |
 

Общество

Впервые с начала эпидемии: за сутки коронавирус подтвердили у 25 детей

Печать

Впервые с начала эпидемии в Пензенской области коронавирус за сутки подтвердили сразу у 25 несовершеннолетних. Об этом в пятницу, 12 июня, сообщил региональный оперативный штаб.

Инфекцию подхватили дети в возрасте: 1 год (четверо), 2 года, 3 года (двое), 4 года, 5 лет (четверо), 6 лет (двое), 7 лет (двое), 10 лет, 11 лет (двое), 12 лет (трое), 13, 14 и 17.

Таким образом, общее число несовершеннолетних, заразившихся COVID-19 за все время пандемии, составило 168.

Последний антирекорд по количеству детей в сводке оперштаба был зафиксирован накануне: 16 пациентов в возрасте от 11 месяцев до 17 лет.

По данным на 12 июня, в регионе выявлено в целом 3 535 зараженных (прирост за сутки - 103), 2 823 выздоровевших, 28 умерших.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

0
0
0
0
 
Гость||

Интересно, а кто-нибудь из этих детей ходил в сад? А то говорят, что в нашем саду заболел ребёнок, воспитатели ничего конкретного не говорят.

Гость||

Это НЕ СПРАВЕДЛИВО !Вот если бы В.В.Путин пожелал удачи на выборах и Юсупову Наилю Наримановичу то в глазах избирателей бул бы уже другой оттенок.Позвони Наилю спроси в какой он партии и не собирается ли участвовать в Губернаторской Гонке Пензенского края!Строим в Моногороде Никольск Трассу хотя бы Формулы 200!Слабоваты ещё!

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». И.о. главного редактора — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.
Пенза

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте