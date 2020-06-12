Впервые с начала эпидемии: за сутки коронавирус подтвердили у 25 детей

Впервые с начала эпидемии в Пензенской области коронавирус за сутки подтвердили сразу у 25 несовершеннолетних. Об этом в пятницу, 12 июня, сообщил региональный оперативный штаб.
Инфекцию подхватили дети в возрасте: 1 год (четверо), 2 года, 3 года (двое), 4 года, 5 лет (четверо), 6 лет (двое), 7 лет (двое), 10 лет, 11 лет (двое), 12 лет (трое), 13, 14 и 17.
Таким образом, общее число несовершеннолетних, заразившихся COVID-19 за все время пандемии, составило 168.
Последний антирекорд по количеству детей в сводке оперштаба был зафиксирован накануне: 16 пациентов в возрасте от 11 месяцев до 17 лет.
По данным на 12 июня, в регионе выявлено в целом 3 535 зараженных (прирост за сутки - 103), 2 823 выздоровевших, 28 умерших.
Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.
Интересно, а кто-нибудь из этих детей ходил в сад? А то говорят, что в нашем саду заболел ребёнок, воспитатели ничего конкретного не говорят.