Открытие поликлиники в Спутнике может стать одним из событий года

12.06.2020 | 16:31

Строительство новой детской поликлиники в Городе Спутнике можно будет назвать одним из наиболее значимых событий в сфере охраны здоровья детей Пензенской области в 2020 году. Такую оценку проекту дали в министерстве здравоохранения региона.

Заместитель министра - начальник управления медицинской помощи детям и службы родовспоможения Марина Воробьева отметила правильность выбора места для поликлиники. Она подчеркнула, что именно на Город Спутник приходится почти половина детского населения Пензенского района.

«Пензенский район за счет Города Спутника занимает первое место по показателю рождаемости. Количество детей, которое проживает в Городе Спутнике, — это практически половина детского населения Пензенского района. Если в Пензенском районе 15 тыс. детского населения, в Городе Спутнике — около 7 тыс. Такое же соотношение и среди детей первого года жизни, а они наиболее часто нуждаются в посещении поликлиники. Поэтому место выбрано не случайно, новая детская поликлиника - актуальна и для Пензенского района, и для Города Спутника», - рассказала Марина Воробьева.

Заместитель министра обратила внимание на то, что учреждение будет соответствовать всем современным требованиям. Проектом предусмотрены кабинеты хирурга, невролога, офтальмолога, ортопеда, эндокринолога, большое педиатрическое отделение, помещения для сбора анализов и физиотерапевтических процедур, а также дневной стационар для детей, который появится в Пензенском районе впервые.

«В каждой вновь строящейся детской поликлинике сейчас создаются комфортные условия ожидания приема для детей и лиц, их сопровождающих: колясочная, автоматические двери, просторные холлы, игровые зоны, открытая регистратура, удобная система навигации и так далее. Мы будем очень рады, если к концу этого года новая поликлиника распахнет двери для приема наших маленьких пациентов», - отметила Марина Воробьева.

Детская поликлиника в Городе Спутнике, рассчитанная на 500 посещений в смену, будет располагаться вдоль улицы Алой. Строительство ведет холдинг «Термодом». Ввести объект в эксплуатацию планируется до конца 2020 года.