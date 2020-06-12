Сетевое издание|18+|Пятница|12 июн 2020|14:02
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Общество

На набережной Суры в честь Дня России торжественно подняли флаг

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В пятницу, 12 июня, на набережной реки Суры в Пензе, у монумента «Слава героям», состоялась торжественная церемония поднятия флага, посвященная Дню России.

«Сегодня жители области, несмотря на объективные экономические и жизненные сложности, делают все для того, чтобы не потерять темп развития региона. Мы сплотились, чтобы помогать тем, кто в этом особенно нуждается. Так всегда поступали жители России. Это доказывает высокое чувство патриотизма нашего народа», - отметил губернатор Иван Белозерцев, обратившись к собравшимся.

Он пожелал всем, чтобы Россия процветала, чтобы строились новые заводы, предприятия, создавались рабочие места, повышалось качество жизни.

Участники церемонии выстроились у флагштока, куда под звуки марша внесли флаги Российской Федерации, Пензенской области и города Пензы.

«Право поднять государственный символ России предоставили главе региона, волонтеру-медику, студентке Пензенского медицинского института Анастасии Ненашевой и юнармейцу Сергею Семину. Триколор взвился к небу под звуки гимна Российской Федерации», - сообщили в пресс-службе городской администрации.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Источник — фото pnzreg.ru, www.penza-gorod.ru
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Гость||

Это не день России, а день Борьки алкаголика. В этот день ему он назначение получил.

Гость||

Я не считаю этот день праздничным. День унижения поражения хаоса.

Гость||

Давайте поставим памятник лжи..

Гость||

penzainform.ru писал(a):

В пятницу, 12 июня, на набережной реки Суры в Пензе, у монумента «Слава героям»
Монумент «Слава героям» открыт 9 мая 1970 года и расположен в сквере имени 40-летия ВЛКСМ. На набережной реки Суры расположен обелиск Славы «Росток» открытый 6 ноября 1967 года. Не верьте пропаганде. Помните свою историю и чтите своих предков. Правда всегда побеждает.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Участники церемонии выстроились у флагштока, куда под звуки марша внесли флаги Российской Федерации, Пензенской области и города Пензы.
Флаг Пензенской области антиконституционен. Пока этот флаг существует Конституция РФ на территории Пензенской области де-факто не исполняется. Приплетать этот флаг к Дню России в высшей степени лицемерие.

Гость||

Гость писал(a):

Я не считаю этот день праздничным. День унижения поражения хаоса.
Подняли предательский власовский флаг.

Гость||

Гость писал(a):

Давайте поставим памятник лжи..
Вы про губернаторские белые кораблики?

Гость||

В Пензе нет места где можно поднять государственный флаг? Временный флагшток на подвижной платформе ? Подняли,засняли,увезли?

Гость||

Дааааа доблагоустраивали

Ценны находки и уловки чиновников

Гость||

Гость писал(a):

Монумент «Слава героям» открыт 9 мая 1970 года и расположен в сквере имени 40-летия ВЛКСМ.
Почему губернатор хочет снести его? Может из-за того,что сам пришлый и ему плевать на героев Пензенцев?

Гость||

Гость писал(a):

В Пензе нет места где можно поднять государственный флаг? Временный флагшток на подвижной платформе ? Подняли,засняли,увезли?
Они оскорбили флаг России и флаг города Пензы этим флагштоком но обошлись пдобающе с флагом Пензенской области.

Гость||

А тётенька в белых штанах рядом с губернатором на особом счету ? Без маски , красавица наша, глаз не оторвёшь

Гость||

Гость писал(a):

Может из-за того,что сам пришлый
Он уже не пришлый. В этом и проблема.

Гость||

Звезда турецкого отеля и это на официальном мероприятии

Гость||

Ненашева небось из "наших"

← Ctrl пред.
12
след. Ctrl →
Имя: Гость
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