На набережной Суры в честь Дня России торжественно подняли флаг

12.06.2020 | 12:36

В пятницу, 12 июня, на набережной реки Суры в Пензе, у монумента «Слава героям», состоялась торжественная церемония поднятия флага, посвященная Дню России.

«Сегодня жители области, несмотря на объективные экономические и жизненные сложности, делают все для того, чтобы не потерять темп развития региона. Мы сплотились, чтобы помогать тем, кто в этом особенно нуждается. Так всегда поступали жители России. Это доказывает высокое чувство патриотизма нашего народа», - отметил губернатор Иван Белозерцев, обратившись к собравшимся.

Он пожелал всем, чтобы Россия процветала, чтобы строились новые заводы, предприятия, создавались рабочие места, повышалось качество жизни.

Участники церемонии выстроились у флагштока, куда под звуки марша внесли флаги Российской Федерации, Пензенской области и города Пензы.

«Право поднять государственный символ России предоставили главе региона, волонтеру-медику, студентке Пензенского медицинского института Анастасии Ненашевой и юнармейцу Сергею Семину. Триколор взвился к небу под звуки гимна Российской Федерации», - сообщили в пресс-службе городской администрации.