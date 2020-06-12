Сетевое издание|18+|Пятница|12 июн 2020|12:27
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Общество

Число подхвативших коронавирус в области преодолело отметку в 3 500

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В пятницу, 12 июня, в Пензенской области зарегистрировали еще 103 зараженных COVID-19. Теперь общее количество подхвативших опасную инфекцию равняется 3 535. Об этом сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

Накануне было зафиксировано 115 новых случаев заражения COVID-19. Наибольшее количество заразившихся (72) – в областном центре. 13 случаев было выявлено в Пензенском районе, 5 – в Тамалинском. В остальных районах специалисты подтвердили от 1 до 4 диагнозов.

Кроме того, 11-го числа было зарегистрировано рекордное количество случаев коронавируса у детей - 16. Возраст несовершеннолетних пациентов - от 11 месяцев до 17 лет. Общее число инфицированных несовершеннолетних - 143.

С начала эпидемии из больниц врачи выписали 2 823 пациента, 28 человек умерли.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

Не интересно.

Даже уже пофиг.

Гость||

Опять "подхватывают"

Гость||

Именно подхватывают. Знают, что зараза ходит и все равно шатаются как бараньё без масок/перчаток, не соблюдают социальную дистанцию. Когда больных будет еще больше, будут по своему обыкновению винить всех начиная от властей и медработников.

Гость||

Сегодня зафиксировано рекордное количество больных за все время распространения вируса в Пензенской области. 684 активных. Количество активных растет с 16 мая. Никакого плато нет.

Гость||

Ясно, что плато нет, его и быть не может. Мы вырабатываемой коллективный имунитет.

Гость||

Мы по пути Швеции пошли. Другого у нас быть не может, возможностей для другого пути нет.

Гость||

на спад пошло все налаживается

Гость||

Гость писал(a):

Ясно, что плато нет, его и быть не может.
Может. С 8 по 16 мая количество активных резко сокращалось с 424 до 295. Дальше пошел рост.

Гость||

Гость писал(a):

684 активных. Количество активных растет с 16 мая. Никакого плато нет.
Хватит чушь нести. Со 138 дошли до 103. И это по всей области. Сейчас, как начинают чихать или кашлять от ношения круглосуточно масок, так сразу скорую вызывают параноики. Вот и держится пока цифра "активных"

Гость||

Гость писал(a):

Мы по пути Швеции пошли. Другого у нас быть не может, возможностей для другого пути нет.
Разумно для лета. Справимся. Жаль, что медицина не помогает.

Гость||

А в Шемышейке сегодня во дворах домов собирают людей на концерты. И так район в лидерах, посмотрим как это выльется в дальнейшем

Гость||

и где они этот вирус подхватывают маски что ли не носят?

Гость||

Что за жаргон гопника-подхватывают.

Гость||

Подхватывают триппер.

Гость||

Гость писал(a):

Гость|12.06.2020 11:21|

Подхватывают триппер.

и вирус тоже.

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след. Ctrl →
Имя: Гость
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