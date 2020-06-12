Число подхвативших коронавирус в области преодолело отметку в 3 500

12.06.2020 | 10:45

В пятницу, 12 июня, в Пензенской области зарегистрировали еще 103 зараженных COVID-19. Теперь общее количество подхвативших опасную инфекцию равняется 3 535. Об этом сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

Накануне было зафиксировано 115 новых случаев заражения COVID-19. Наибольшее количество заразившихся (72) – в областном центре. 13 случаев было выявлено в Пензенском районе, 5 – в Тамалинском. В остальных районах специалисты подтвердили от 1 до 4 диагнозов.

Кроме того, 11-го числа было зарегистрировано рекордное количество случаев коронавируса у детей - 16. Возраст несовершеннолетних пациентов - от 11 месяцев до 17 лет. Общее число инфицированных несовершеннолетних - 143.

С начала эпидемии из больниц врачи выписали 2 823 пациента, 28 человек умерли.