В Пензенской области 2 823 человек выздоровели после коронавируса

11.06.2020 | 19:59

В Пензенской области от новой коронавирусной инфекции вылечились еще почти сто человек. Об этом вечером в четверг, 11 июня, сообщила пресс-секретарь губернатора Дина Черемушкина.

«Сегодня выписаны 95 человек. Итого выздоровевших - 2 823», - написала она в личном телеграм-канале.

По последним данным оперативного штаба, в регионе зарегистрировано 3 432 случая COVID-19, 115 из них подтвердились за минувшие сутки. Среди новых больных 16 детей. Умерли за все время пандемии 28 пациентов c коронавирусом - это 17 мужчин и 11 женщин.

В тот же день стало известно о продлении режима повышенной готовности в Пензенской области до 21 июня. Регион остался на первом этапе снятия ограничений. Работают дилерские центры, предприятия и организации сферы услуг, ряд промтоварных магазинов. Пензенцам разрешили заниматься физкультурой и спортом на открытом воздухе, но не более чем по двое и на расстоянии не менее пяти метров друг от друга.