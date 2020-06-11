Сетевое издание|18+|Четверг|11 июн 2020|21:12
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Общество

В Пензенской области 2 823 человек выздоровели после коронавируса

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В Пензенской области от новой коронавирусной инфекции вылечились еще почти сто человек. Об этом вечером в четверг, 11 июня, сообщила пресс-секретарь губернатора Дина Черемушкина.

«Сегодня выписаны 95 человек. Итого выздоровевших - 2 823», - написала она в личном телеграм-канале.

По последним данным оперативного штаба, в регионе зарегистрировано 3 432 случая COVID-19, 115 из них подтвердились за минувшие сутки. Среди новых больных 16 детей. Умерли за все время пандемии 28 пациентов c коронавирусом - это 17 мужчин и 11 женщин.

В тот же день стало известно о продлении режима повышенной готовности в Пензенской области до 21 июня. Регион остался на первом этапе снятия ограничений. Работают дилерские центры, предприятия и организации сферы услуг, ряд промтоварных магазинов. Пензенцам разрешили заниматься физкультурой и спортом на открытом воздухе, но не более чем по двое и на расстоянии не менее пяти метров друг от друга.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

ништяг))))))

Гость||

очень радует что спортом рзрешили обваляться зожники теперь не нойте что пивнушки работают))))резиночки и бутылочки с водой вам в помощь и алешка нетесанов ваш бог)))))

Гость||

А с пневмой сколько лечатся Дина не сообщила?

Гость||

Там анализы с 28 мая ещё не готовы

Имя: Гость
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