В Пензе на подготовку детсадов и школ потратят четверть миллиарда

11.06.2020 | 09:01

На подготовку школ и детских садов Пензы к новому учебному году потратят более 250 млн руб. Средства выделены из бюджетов всех уровней. В среду, 10 июня, ход работ проверила комиссия городских чиновников.

«В детском саду № 103 на улице Пушкина осуществляется капитальный ремонт фасада, кровли и дополнительной группы. Специалисты выполняют сантехнические и электромонтажные работы, замену окон и дверных блоков, приводят в порядок потолки и стены», - сообщили в пресс-службе мэрии.

Особое внимание обратили на ремонт систем отопления.

«Используемые материалы должны быть сертифицированы и выдерживать необходимую температуру. Наша задача - обеспечить безопасность детей и комфорт пребывания в помещениях», - подчеркнул мэр Андрей Лузгин.

Во втором корпусе гимназии № 4 делают комплексный капитальный ремонт. Здесь обеспечат гидроизоляцию фундамента, утеплят фасад, установят системы дымоудаления и выполнят отделку помещений.

«Рассчитывайте время, после завершения ремонта еще будет проходить приемка выполненных работ, и в случае выявления недостатков их нужно будет устранить до начала учебного года», - напомнили подрядчикам.

1 сентября в Пензе откроется 116 муниципальных образовательных учреждений - это 235 объектов. К тому моменту у 15 из них отремонтируют асфальтовое покрытие, в 6 - спортивные залы, в 27 - кровлю, в 60 частично заменят оконные блоки.