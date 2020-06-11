Сетевое издание|18+|Четверг|11 июн 2020|13:36
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+25oC
+26oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+20oC
+21oC
Завтра | Дождь |
 

Общество

«Т Плюс» направит 39 млн на ремонт турбогенератора Пензенской ТЭЦ-1

Печать

На Пензенской ТЭЦ-1 начался капитальный ремонт турбогенератора № 8 производственной мощностью 110 МВт. Это оборудование, входящее в базовый состав, эффективно, экономично и имеет наибольшую наработку в течение года, в том числе в отопительный сезон. Стоимость работ составляет 39 млн рублей.

До 26 сентября энергетики выполнят частичную замену пароперепускных труб, соплового аппарата и регулирующей ступени ротора высокого давления, также будет проведена модернизация основного эжектора.

«В настоящее время на ТЭЦ-1 ведется активная подготовка оборудования к осенне-зимнему сезону - 2020/2021. Ремонт турбогенератора позволит повысить надежность энергоснабжения клиентов «Т Плюс», - отметил заместитель технического директора Пензенской ТЭЦ-1 Павел Дильман.

Кроме того, одновременно с этим выведена в капитальный ремонт самая высокая дымовая труба станции, ее высота - 180 метров.

По словам Павла Дильмана, специалисты восстановят защитный слой бетона, заградительные огни, а также выполнят покраску наружного слоя ствола трубы.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

0
0
0
0
 

Обсуждение новости закрыто

 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». И.о. главного редактора — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.
Пенза

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте