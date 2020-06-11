«Т Плюс» направит 39 млн на ремонт турбогенератора Пензенской ТЭЦ-1

11.06.2020 | 12:14

На Пензенской ТЭЦ-1 начался капитальный ремонт турбогенератора № 8 производственной мощностью 110 МВт. Это оборудование, входящее в базовый состав, эффективно, экономично и имеет наибольшую наработку в течение года, в том числе в отопительный сезон. Стоимость работ составляет 39 млн рублей.

До 26 сентября энергетики выполнят частичную замену пароперепускных труб, соплового аппарата и регулирующей ступени ротора высокого давления, также будет проведена модернизация основного эжектора.

«В настоящее время на ТЭЦ-1 ведется активная подготовка оборудования к осенне-зимнему сезону - 2020/2021. Ремонт турбогенератора позволит повысить надежность энергоснабжения клиентов «Т Плюс», - отметил заместитель технического директора Пензенской ТЭЦ-1 Павел Дильман.

Кроме того, одновременно с этим выведена в капитальный ремонт самая высокая дымовая труба станции, ее высота - 180 метров.

По словам Павла Дильмана, специалисты восстановят защитный слой бетона, заградительные огни, а также выполнят покраску наружного слоя ствола трубы.