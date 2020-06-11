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Общество

Стало известно, когда выплатят пособия на малышей в новом размере

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В Пензенской области увеличенное минимальное пособие на ребенка в возрасте до полутора лет получат 2 161 человек, не имеющих страхового полиса на случай заболевания или материнства, в том числе студентки.

Размер выплаты составит 6 752 рубля. Эта сумма установлена с 1 июня. Ранее ежемесячное минимальное пособие по уходу за ребенком составляло 1 500 за первого ребенка и 3 000 - за каждого последующего.

«С 1 июня 6 752 рубля - единый размер пособия по уходу за ребенком в возрасте до полутора лет, которое будет выплачиваться семье на каждого малыша (родившегося первым, вторым и последующим)», - уточнили в пресс-службе Министерства труда, социального развития и демографии Пензенской области.

В июле органы соцзащиты населения Пензенской области произведут доплату за июнь. На новые пособия для малышей из федерального бюджета региону в 2020 году дополнительно выделено 58,7 млн рублей.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Источник — фото pixabay.com
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Гость||

Очень интересно почему матерям одиночкам не прибавят платят всего 632 рубля очень много

Имя: Гость
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