Стало известно, когда выплатят пособия на малышей в новом размере

11.06.2020 | 11:00

В Пензенской области увеличенное минимальное пособие на ребенка в возрасте до полутора лет получат 2 161 человек, не имеющих страхового полиса на случай заболевания или материнства, в том числе студентки.

Размер выплаты составит 6 752 рубля. Эта сумма установлена с 1 июня. Ранее ежемесячное минимальное пособие по уходу за ребенком составляло 1 500 за первого ребенка и 3 000 - за каждого последующего.

«С 1 июня 6 752 рубля - единый размер пособия по уходу за ребенком в возрасте до полутора лет, которое будет выплачиваться семье на каждого малыша (родившегося первым, вторым и последующим)», - уточнили в пресс-службе Министерства труда, социального развития и демографии Пензенской области.

В июле органы соцзащиты населения Пензенской области произведут доплату за июнь. На новые пособия для малышей из федерального бюджета региону в 2020 году дополнительно выделено 58,7 млн рублей.