О. Климанов: Перинатальный центр отдадут под COVID-19 в крайнем случае

11.06.2020 | 10:06

В среду, 10 июня, глава Заречного Олег Климанов разъяснил ситуацию по местному перинатальному центру, который собираются задействовать под ковидных больных. По его словам, поступает много вопросов, поэтому требуется расставить все точки над i.

«Решение о размещении в перинатальном центре больных коронавирусной инфекцией было принято оперативным штабом по информации МСЧ-59 в начале эпидемии», - сообщил он.

Олег Климанов напомнил, что до 14 апреля заразившихся зареченцев госпитализировали в центр спецвидов медпомощи в Пензе, а потом их начали класть в инфекционный корпус Заречного, где коечный фонд с подключением к кислороду увеличили с 24 до 80 мест.

«В случае необходимости будет задействован перинатальный центр, в котором 101 койка оснащена кислородом, имеется кислородная станция, все палаты имеют санузел. Эти требования необходимы для лечения больных COVID-19. В МСЧ-59 больше таких помещений нет. В настоящее время коечный фонд инфекционного отделения имеет свободные места, поэтому до последнего медики будут стараться не задействовать перинатальный центр», - заверил глава города.

Он уточнил, что по состоянию на 10 июня диагноз COVID-19 подтвержден в общей сложности у 151 человека, 68 из них лечатся в стационаре.