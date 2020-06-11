Сетевое издание|18+|Четверг|11 июн 2020|12:02
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+25oC
+26oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+20oC
+21oC
Завтра | Дождь |
 

Общество

О. Климанов: Перинатальный центр отдадут под COVID-19 в крайнем случае

Печать

В среду, 10 июня, глава Заречного Олег Климанов разъяснил ситуацию по местному перинатальному центру, который собираются задействовать под ковидных больных. По его словам, поступает много вопросов, поэтому требуется расставить все точки над i.

«Решение о размещении в перинатальном центре больных коронавирусной инфекцией было принято оперативным штабом по информации МСЧ-59 в начале эпидемии», - сообщил он.

Олег Климанов напомнил, что до 14 апреля заразившихся зареченцев госпитализировали в центр спецвидов медпомощи в Пензе, а потом их начали класть в инфекционный корпус Заречного, где коечный фонд с подключением к кислороду увеличили с 24 до 80 мест.

«В случае необходимости будет задействован перинатальный центр, в котором 101 койка оснащена кислородом, имеется кислородная станция, все палаты имеют санузел. Эти требования необходимы для лечения больных COVID-19. В МСЧ-59 больше таких помещений нет. В настоящее время коечный фонд инфекционного отделения имеет свободные места, поэтому до последнего медики будут стараться не задействовать перинатальный центр», - заверил глава города.

Он уточнил, что по состоянию на 10 июня диагноз COVID-19 подтвержден в общей сложности у 151 человека, 68 из них лечатся в стационаре.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

0
0
0
0
 
Гость||

Последствия оптимизации медицины?

Гость||

В Пензе же просто отличный перинатальный центр. Он как минимум не хуже, а, честно говоря, даже лучше. Что за хуторское мышление?! Главное ведь, что людей спасти можно или только о себе думать привыкли и вам все равно , что из-за своего тупого эгоизма, наглости, и косности, родственника или знакомого потеряете?! Земля круглая. Заречный маленький. Поймите, что КВ похоже на долго- погода от него не спасает. Вы же сами после родов первые можете заразу подхватить, для вас же самих лично это в 1 очередь важно! Или хотите после родов с малышом вернуться в "зачумленный" периметр?!УМНЯШКИ!!! Давно надо было это сделать. Не использовали реальную возможность прервать распространение вируса!Так хоть сейчас примите меры.Тем более жара впереди. Легких и средней тяжести не изолируют, вот как на дрожжах зараза и распространятся!!!В переполненных палатах все друг от друга заражаются. Что,по вашему, от нечего делать инфекционных даже в послевоенную разруху и то изолировали7!А в 21 веке лечим, как в пещерные времена, опять всех вместе?!Еще и результатам удивляемся! Или хочется,в анклаве как в экспериментальной лаборатории, еще и особо стойкую суперинфекцию получить?!

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». И.о. главного редактора — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.
Пенза

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте