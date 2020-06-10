В 2020 году в Спутнике построят еще один детский сад

10.06.2020 | 15:06

Официально заключен контракт между администрацией Пензенского района и холдингом «Термодом» на строительство детсада в 2020 году в Городе Спутнике.

Дошкольное учреждение будет расположено в 11-й очереди строительства микрорайона, вдоль улицы Алой, рядом с детской поликлиникой, открытие которой запланировано в 2020 году.

Новый детский сад возведут по проекту, который использовали при строительстве трех детсадов в Спутнике в 2019 году. Учреждение будет рассчитано на 120 мест, в том числе для малышей ясельного возраста.

Социальные объекты - очень важная часть развития Города Спутника. Сейчас в микрорайоне действуют поликлиника, школа, шесть детских садов, физкультурно-оздоровительный комплекс. В планах продолжать расширение этой инфраструктуры с заботой о жителях.