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Общество

В 2020 году в Спутнике построят еще один детский сад

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Официально заключен контракт между администрацией Пензенского района и холдингом «Термодом» на строительство детсада в 2020 году в Городе Спутнике.

Дошкольное учреждение будет расположено в 11-й очереди строительства микрорайона, вдоль улицы Алой, рядом с детской поликлиникой, открытие которой запланировано в 2020 году.

Новый детский сад возведут по проекту, который использовали при строительстве трех детсадов в Спутнике в 2019 году. Учреждение будет рассчитано на 120 мест, в том числе для малышей ясельного возраста.

Социальные объекты - очень важная часть развития Города Спутника. Сейчас в микрорайоне действуют поликлиника, школа, шесть детских садов, физкультурно-оздоровительный комплекс. В планах продолжать расширение этой инфраструктуры с заботой о жителях.

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