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Общество

На PenzaInform.ru появился график по ситуации с коронавирусом

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Портал PenzaInform.ru подготовил для своих читателей наглядный материал о COVID-19 - график зафиксированных случаев коронавируса в Пензенской области.

На графике, который будет обновляться, можно проследить за изменением ситуации с распространением опасной инфекции.

В частности, видно, что в период с 1 по 27 апреля количество зарегистрированных пациентов хоть и колебалось, но в одной плоскости. В эти дни выявлялось максимум 25 зараженных за сутки.

28-го числа ситуация начала меняться: COVID-19 подтвердился у 39 человек. С тех пор кривая то поднималась, то опускалась. Пиковыми были 22 мая (110), затем 9 июня (138).

Примечательно, что в промежутке с 26 мая (89) по 6 июня (86) наблюдалось приблизительно одинаковое количество регистрируемых случаев с незначительными колебаниями. Кривая в этот период напоминает плато, о котором говорил губернатор Иван Белозерцев.

«Пензенская область находится на 1-м этапе смягчения ограничений в режиме повышенной готовности. По коронавирусу регион стоит на плато. От каждого без исключения зависит дальнейшее снижение заболеваемости и выход на следующий этап», - написал он в соцсетях 7 июня.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

Это для тех, кого в яндексе забанили?

Гость||

Любой трейдер скажет, что тренд восходящий. О каком плато речь, непонятно. Только в России есть это слово.

Гость||

По графику стало наглядно видно снижение числа "подхвативших" вирус! Покажите его Белозерцеву.

Гость||

Гость писал(a):

По графику стало наглядно видно снижение числа "подхвативших" вирус! Покажите его Белозерцеву.
Он же сказал, что отставание статистики 10 дней

Гость||

Больше похоже на экспоненту

Имя: Гость
Комментарий:

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