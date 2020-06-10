На PenzaInform.ru появился график по ситуации с коронавирусом

10.06.2020 | 13:53

Портал PenzaInform.ru подготовил для своих читателей наглядный материал о COVID-19 - график зафиксированных случаев коронавируса в Пензенской области.

На графике, который будет обновляться, можно проследить за изменением ситуации с распространением опасной инфекции.

В частности, видно, что в период с 1 по 27 апреля количество зарегистрированных пациентов хоть и колебалось, но в одной плоскости. В эти дни выявлялось максимум 25 зараженных за сутки.

28-го числа ситуация начала меняться: COVID-19 подтвердился у 39 человек. С тех пор кривая то поднималась, то опускалась. Пиковыми были 22 мая (110), затем 9 июня (138).

Примечательно, что в промежутке с 26 мая (89) по 6 июня (86) наблюдалось приблизительно одинаковое количество регистрируемых случаев с незначительными колебаниями. Кривая в этот период напоминает плато, о котором говорил губернатор Иван Белозерцев.

«Пензенская область находится на 1-м этапе смягчения ограничений в режиме повышенной готовности. По коронавирусу регион стоит на плато. От каждого без исключения зависит дальнейшее снижение заболеваемости и выход на следующий этап», - написал он в соцсетях 7 июня.