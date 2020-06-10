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Общество

Более 50 000 пензенских школьников будут получать горячие обеды

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В школах Пензенской области будет организовано бесплатное горячее питание для учеников младших классов. Об этом на сессии Законодательного собрания рассказал министр образования Александр Воронков.

Обеспечить младшеклассников горячим питанием в январе 2020 года поручил Президент РФ Владимир Путин в послании федеральному собранию. Он отметил, что в тех регионах и школах, где есть техническая готовность, бесплатное горячее питание должно предоставляться уже с 1 сентября 2020 года.

По словам Александра Воронкова, из федерального бюджета на эти цели уже поступило 164 млн 382 тыс. рублей, софинансирование из областной казны составило 51 млн 708 тыс. С 1 сентября каждый ученик начальной школы будет не менее одного раза в день обеспечен горячим блюдом, не считая горячего напитка.

Всего бесплатное питание смогут получать 55 551 человек.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

Как всегда власть делит народ, это им рано или поздно аукнется!!!

Имя: Гость
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