На ул. Пацаева разгорелся конфликт из-за кучи дорожного мусора

09.06.2020 | 19:24

Две значимые для областного центра программы вошли в конфликт: проект «Безопасные и качественные дороги» и региональная - по капитальному ремонту.

Вторая застопорилась на конкретном объекте - на Пацаева, 1. Стало невозможно продолжать работу по замене кровли из-за внушительного холма дорожного мусора. Его оставил подрядчик, который закончил ремонтировать проезжую часть и тротуары.

«Около нашего дома, около Попова, 2, и Пацаева, 5, сделали. Снимали старый асфальт и свозили в одну кучу. Недели две уже точно это есть. Они сказали: «Мы уберем». И не убирают», - пожаловалась жительница дома № 1 на ул. Пацаева Ольга Балашова.

Бригада рабочих, выполняющих капитальное обновление кровли, уже подготовила все для ремонта. Нужно забираться на крышу, разбирать ее, поднимать наверх материал. Дело за малым - подать кран. Но он подобраться не может: площадка завалена дорожным мусором.

«Там негде подъехать. На тротуар нельзя, не разложится - провода. А тут - самое удобное место. Мешает», - пояснил представитель подрядной организации Дмитрий Волчихин.

Жильцам дома тревожно. Они посмотрели прогноз погоды на месяц. Благоприятное для ремонта кровли время уходит. Негодует и подрядчик: ему нужно уложиться в сроки.

В администрации города заверили, что мусор от дома № 1 на улице Пацаева вывезут 10 июня.