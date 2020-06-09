Для жителей Зари заработала горячая линия в районных прокуратурах

09.06.2020 | 09:54

В Пензе районные прокуратуры организовали горячую линию для жителей микрорайона Заря.

С сообщением о нарушении их жилищных прав люди могут обратиться по номеру 8(8412) 32-97-40 прокуратуры Ленинского района. Звонки принимаются во вторник и четверг с 9:00 до 12:30.

В понедельник, среду и пятницу с 9:00 до 12:30 для жителей Зари будет действовать горячая линия в прокуратуре Октябрьского района. Позвонить можно по телефону 8(8412) 32-98-00.

«По всем сообщениям о нарушении законодательства органами прокуратуры в соответствии с полномочиями будут организованы проверки», - отметила старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.

4 июня стало известно, что уголовное дело о некачественных домах в микрорайоне Заря прекращено.

Дома там предназначались для граждан, расселяемых из аварийных и подлежащих сносу строений. Первые здания на улице Новоселов были возведены ООО «Сурский квартал». В квартирах и в стенах домов через некоторое время после сдачи в эксплуатацию появились трещины. Жильцы отметили и другие проблемы, обнаруженные после заселения.

После неоднократных обращений обитателей некачественных домов во всевозможные инстанции была достигнута договоренность об устранении дефектов в конструкциях зданий. Жильцов более чем 20 квартир решили переселить в другие помещения.

В декабре 2018 года было возбуждено уголовное дело по признакам халатности. В суд на рассмотрение оно поступило 8 мая 2020 года. Однако производство прекратили из-за истечения срока давности, который составляет два года.

В настоящее время устраняются дефекты в строениях на улицах Новоселов и Сузюмова. Для капремонта дома № 110 на улице Новоселов разработали проектную документацию.