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Общество

Для жителей Зари заработала горячая линия в районных прокуратурах

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В Пензе районные прокуратуры организовали горячую линию для жителей микрорайона Заря.

С сообщением о нарушении их жилищных прав люди могут обратиться по номеру 8(8412) 32-97-40 прокуратуры Ленинского района. Звонки принимаются во вторник и четверг с 9:00 до 12:30.

В понедельник, среду и пятницу с 9:00 до 12:30 для жителей Зари будет действовать горячая линия в прокуратуре Октябрьского района. Позвонить можно по телефону 8(8412) 32-98-00.

«По всем сообщениям о нарушении законодательства органами прокуратуры в соответствии с полномочиями будут организованы проверки», - отметила старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.

4 июня стало известно, что уголовное дело о некачественных домах в микрорайоне Заря прекращено.

Дома там предназначались для граждан, расселяемых из аварийных и подлежащих сносу строений. Первые здания на улице Новоселов были возведены ООО «Сурский квартал». В квартирах и в стенах домов через некоторое время после сдачи в эксплуатацию появились трещины. Жильцы отметили и другие проблемы, обнаруженные после заселения.

После неоднократных обращений обитателей некачественных домов во всевозможные инстанции была достигнута договоренность об устранении дефектов в конструкциях зданий. Жильцов более чем 20 квартир решили переселить в другие помещения.

В декабре 2018 года было возбуждено уголовное дело по признакам халатности. В суд на рассмотрение оно поступило 8 мая 2020 года. Однако производство прекратили из-за истечения срока давности, который составляет два года.

В настоящее время устраняются дефекты в строениях на улицах Новоселов и Сузюмова. Для капремонта дома № 110 на улице Новоселов разработали проектную документацию.

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Гость||

Чисто чтобы прокурорские поржали?

Гость||

Из ветхих в аварийные.

Кому какое дело,когда уже нет дела....

Только интересно,сколько ещё сольют в Зарю бюджетных денег?

Гость||

penzainform.ru писал(a):

для жителей микрорайона Заря.
район октябрьский. однако penzainform.ru писал(a):
могут обратиться по номеру 8(8412) 32-97-40 прокуратуры Ленинского района.

Гость||

Да пишите письма...

Гость||

Гость писал(a):

Гость|09.06.2020 10:43|

Да пишите письма...

мелким почерком

Гость||

После того сговора власти ,местной прокуратуры ,СК и судей то.Цирк отдыхает ,власть не просто плюнула в народ ,а хуже.

Имя: Гость
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