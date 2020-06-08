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Общество

В Пензенской области осталось 4 групповых очага заражения коронавирусом

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В Пензенской области осталось четыре групповых очага заражения коронавирусом. Об этом сообщил заместитель руководителя регионального управления Роспотребнадзора Александр Крымов на совещании в правительстве в понедельник, 8 июня.

По его словам, до недавнего времени таких очагов было восемь, но теперь под наблюдением находятся только четыре. Остальные ликвидировались, так как люди выздоровели.

«В четырех очагах 6 пострадавших и 1 123 контактных», - уточнил Александр Крымов.

Он пояснил, что зачастую это так называемые домашние очаги, когда заболеваемость регистрируется у членов одной семьи.

По данным на 8 июня, в Пензенской области зарегистрировано 3 053 заражения коронавирусом, то есть за 8-е число прибавка составила 110 человек.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

penzainform.ru писал(a):

управления Роспотребнадзора Александр Крымов на совещании в правительстве в понедельник, 8 июня.
Хорош гнать, наслушались вашей болтовни уже достаточно.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

6 пострадавших и 1 123 контактных», - уточнил Александр Крымов.
Потом пересчитают подправят в нужную сторону. Подогнать под правильный ответ, это они умеют.

Гость||

Дурачок с утряне пишет

Гость||

09.44, нехорошо обзывать заместителя руководителя

Гость||

Так это автор себя имеет ввиду!

Гость||

Александру Крымову можно верить. Я уверен, что он дает достоверную информацию.

Имя: Гость
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