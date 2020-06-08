В Пензенской области осталось 4 групповых очага заражения коронавирусом

08.06.2020 | 09:22

В Пензенской области осталось четыре групповых очага заражения коронавирусом. Об этом сообщил заместитель руководителя регионального управления Роспотребнадзора Александр Крымов на совещании в правительстве в понедельник, 8 июня.

По его словам, до недавнего времени таких очагов было восемь, но теперь под наблюдением находятся только четыре. Остальные ликвидировались, так как люди выздоровели.

«В четырех очагах 6 пострадавших и 1 123 контактных», - уточнил Александр Крымов.

Он пояснил, что зачастую это так называемые домашние очаги, когда заболеваемость регистрируется у членов одной семьи.

По данным на 8 июня, в Пензенской области зарегистрировано 3 053 заражения коронавирусом, то есть за 8-е число прибавка составила 110 человек.