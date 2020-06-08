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Общество

В Пензе медиков с лишним весом не будут отправлять в красную зону

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В понедельник, 8 июня, на совещании в правительстве Пензенской области губернатор Иван Белозерцев предложил обезопасить медиков, имеющих лишний вес или хронические заболевания.

Он поручил врио министра здравоохранения Оксане Чижовой освободить от работы в красной зоне врачей и медсестер, вес которых превышает 100 килограммов. Также речь идет о персонале с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, сахарным диабетом. Нельзя допускать и тех, чей возраст превышает 65 лет.

«Давайте дадим им отпуск или переведем в другие медицинские учреждения на какой-то период времени. Мы не должны их терять», - высказался Иван Белозерцев.

По его мнению, медики, которые сами находятся в группе риска, могли бы консультировать население из дома.

Есть предположения, что иммунная система очень упитанных пациентов пытается бороться с избытком жира в организме, поэтому не может в полной мере сражаться с вирусом.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

penzainform.ru писал(a):

Он поручил врио министра здравоохранения Оксане Чижовой
ГДЕ МИНИСТР?

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Иван Белозерцев предложил обезопасить медиков, имеющих хронические заболевания.
Разве этого не сделали ранее? Вы глупые что ли ?

Гость||

Тогда, если их поберечь, толстеньким и выплаты дополнительные не полагаются! Вообще их уволить до момента свершившегося похудания!

Гость||

Гость писал(a):

Вы глупые что ли ?
А ты сомневался?

Гость||

То есть толстяки нажрали свои килограммы и пусть в отпуске отдыхают. А худые пусть впахивают за себя и того парня.

Гость||

А на сколько хватит медиков 50 минус и нормастеников без хронических заболеваний

Гость||

То есть судя по заголовку Стрючкова отправят не в "красную зону" ,а в "чёрную"? Да только за!)))))))))

Гость||

Атлетически сложенный медик на окладе обеспечивающим ЗОЖ питание и позволяющий себе фитнесцентры , бассейны , сауны и и оздоровительный отдых в лечебницах . Да ещё соблюдение рекомендованного режима труда и отдыха и обязательный 7-8 часовой сон

Гость||

А где сам министр здравохранения? На отдых уехал?

Гость||

Жирные «нажрали» как вы выражаетесь себе килограммы на недосыпах,стрессах , перехватах и заплатах , на которые можно побаловать себя только макаронами с гормональнозабитой курицей а не пастой с морепродуктами, а отдых позволить себе на грядках дачи , а не в санатории с поправкой здоровья

Гость||

А показатель состояния здоровья и есть пропуск к разрешению выполнения опасных работ . Эпилептиков не сажают за штурвал самолета, а слабовидящего машинистом поезда и там и там вопрос жизни а не оплаты . Медиков допускать по личному желанию с осознанием рисков под подпись , а не пойдёшь-пиши заявление

Гость||

Ну конечно, толстые ведь толстеют исключительно от голодания. Это худые жрут деликатесы в три горла и отдыхают на элитных курортах.

Гость||

Судя по фотографиям умерших медиков, они явно не страдали ожирением и им не было 60-ти.

Гость||

Гость писал(a):

А где сам министр здравохранения? На отдых уехал?
На больничном .Сильно ему по плохело когда этот цирк начался.

Гость||

Да бред все про ожирение. Придумали фэйк

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Имя: Гость
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