В Пензе медиков с лишним весом не будут отправлять в красную зону

08.06.2020 | 09:51

В понедельник, 8 июня, на совещании в правительстве Пензенской области губернатор Иван Белозерцев предложил обезопасить медиков, имеющих лишний вес или хронические заболевания.

Он поручил врио министра здравоохранения Оксане Чижовой освободить от работы в красной зоне врачей и медсестер, вес которых превышает 100 килограммов. Также речь идет о персонале с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, сахарным диабетом. Нельзя допускать и тех, чей возраст превышает 65 лет.

«Давайте дадим им отпуск или переведем в другие медицинские учреждения на какой-то период времени. Мы не должны их терять», - высказался Иван Белозерцев.

По его мнению, медики, которые сами находятся в группе риска, могли бы консультировать население из дома.

Есть предположения, что иммунная система очень упитанных пациентов пытается бороться с избытком жира в организме, поэтому не может в полной мере сражаться с вирусом.