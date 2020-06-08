Стало известно, приблизился ли регион к 2-му этапу смягчения режима

08.06.2020 | 10:41

Индекс распространения коронавирусной инфекции по Пензенской области за неделю снизился на одну сотую и теперь составляет 0,97. Такие данные озвучил заместитель руководителя регионального Роспотребнадзора Александр Крымов в понедельник, 8 июня.

Ранее губернатор Иван Белозерцев заявлял, что возможность выйти на второй этап смягчения режима повышенной готовности появится, когда коэффициент количества заражений станет меньше 0,8. В минувший понедельник он составлял 0,98.

Таким образом, регион по-прежнему не готов к снятию ограничений.

На первый этап область вышла 1 июня. Открылись дилерские центры, предприятия и организации сферы услуг, торговли непродовольственными товарами с площадью торгового зала не более 400 кв. м (при наличии отдельного входа с улицы). Пензенцам разрешили заниматься спортом на улице, прогуливаться, соблюдая социальную дистанцию.

По данным на 8 июня, в регионе зарегистрировано 3 053 случая COVID-19. За минувшие сутки подтвердили 110 новых фактов заражения. В этот день Пензенская область повторила рекорд 22 мая. Тогда за сутки также подтвердили 110 случаев коронавируса.