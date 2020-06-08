Сетевое издание|18+|Понедельник|8 июн 2020|12:19
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+25oC
+26oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+20oC
+21oC
Завтра | Дождь |
 

Общество

Стало известно, приблизился ли регион к 2-му этапу смягчения режима

Печать

Индекс распространения коронавирусной инфекции по Пензенской области за неделю снизился на одну сотую и теперь составляет 0,97. Такие данные озвучил заместитель руководителя регионального Роспотребнадзора Александр Крымов в понедельник, 8 июня.

Ранее губернатор Иван Белозерцев заявлял, что возможность выйти на второй этап смягчения режима повышенной готовности появится, когда коэффициент количества заражений станет меньше 0,8. В минувший понедельник он составлял 0,98.

Таким образом, регион по-прежнему не готов к снятию ограничений.

На первый этап область вышла 1 июня. Открылись дилерские центры, предприятия и организации сферы услуг, торговли непродовольственными товарами с площадью торгового зала не более 400 кв. м (при наличии отдельного входа с улицы). Пензенцам разрешили заниматься спортом на улице, прогуливаться, соблюдая социальную дистанцию.

По данным на 8 июня, в регионе зарегистрировано 3 053 случая COVID-19. За минувшие сутки подтвердили 110 новых фактов заражения. В этот день Пензенская область повторила рекорд 22 мая. Тогда за сутки также подтвердили 110 случаев коронавируса.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

0
0
0
0
 
Гость||

Почему голый???

Гость||

К вечеру снизится, как на первом этапе.

Гость||

Как же индекс может снижаться, если число заболевших увеличивается? Интересно, как его считают?

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Ранее губернатор Иван Белозерцев заявлял, что возможность выйти на второй этап смягчения режима повышенной готовности появится, когда коэффициент количества заражений станет меньше 0,8. В минувший понедельник он составлял 0,98.
Врёт ,коэффициент больных Ковидом-19 к населению области составляет 0,039% !

Гость||

С Дагестаном соседствуем сегодня. Я думаю, это знак свыше. Те заврались, а потом признались, а мы пока кремень, как сдохнет пол.области, может тогда...

Гость||

Да, рядом с Дагестаном в списке сегодня.

Гость||

Они там как считают?? Rt=(110+98+86+90)/(84+83+85+85)=1.13.. а никак не 0,97!!! Легитимность обнуления под угрозой?!

Гость||

Коэф. распоостр. инфекции составляет сейчас 1,14. Как коэффициент может быть сегодня 0,97, если только изменился порядок рассчёта?

Количество новых случаев за 4 последних дня делится на количество за 4 предыд.дня:384 (новые случаи с 05.06. по 08.06)/337 (количество с 01.06 по 04.06)=1,14

Гость||

Беспредел.

Гость||

барановирус

Гость||

К этапу приблизился

Гость||

Гость писал(a):

ПЕНЗА ПРОВОДИТ "ГОЛЫЙ ПАРАД" 24 июня у памятника Победы.

ПОДРОБНОСТИ НА САЙТЕ Голый_парад.Ру

ВСЕ, КТО УСТАЛ ОТ ТОТАЛЬНОЙ ЛЖИ - ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ!

хватит нас дурачить

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Индекс распространения коронавирусной инфекции по Пензенской области за неделю снизился на одну сотую и теперь составляет 0,97
penzainform.ru писал(a):
возможность выйти на второй этап смягчения режима повышенной готовности появится, когда коэффициент количества заражений станет меньше 0,8
через 17 недель выйдем на 2 этап-к декабрю ближе. а там и 2 волна

Гость||

Уважаемая власть, объясните своим гражданам, как определяется "индекс распространения". Очень интересная статистика:т если число зараженных 85, то индекс-0.98, а если число зараженных 110, то индекс-0,97.

Наверное, если завтра зараженных будет 150, то индекс, наверняка приблизится к 0,8. Здорово мы считаем.

Гость||

Может это индекс здоровых людей таким образом высчитывают, ну те что пока дышат?

← Ctrl пред.
12
след. Ctrl →
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». И.о. главного редактора — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.
Пенза

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте