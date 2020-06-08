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Общество

Пензенские врачи не соблюдают меры безопасности при работе с отходами

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Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев констатировал, что не все медицинские работники, оказывающие помощь больным с новой коронавирусной инфекцией, соблюдают необходимые санитарно-эпидемиологических меры при обращении с отходами.

Об этом он заявил во время оперативного совещания, состоявшегося в региональном правительстве утром в понедельник, 8 июня.

«Понятно, что красная зона, что инфекционный корпус, специальные мешки для отходов, для мусора… Чтобы было все как положено, не так чтобы бросили и все открыто. Сами врачи не соблюдают меры, которые должны», - констатировал Белозерцев.

Он обратил на эту проблему внимание руководителей всех больниц, в том числе и областных.

Ранее один из жителей Пензы рассказал, что с контейнерной площадки, расположенной на территории центра специализированных видов медицинской помощи, разлетается мусор.

«Вот такую картину мы наблюдаем каждый вечер, когда возвращаемся домой с работы. Мусорная площадка не огорожена, весь мусор летит во двор дома № 49 по ул Свердлова.

Отходы класса А должны складироваться в отдельные контейнеры с крышкой. Контейнеры должны находиться в закрытом состоянии», - объяснил мужчина, обеспокоенный сложившейся ситуацией.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

Указать мало! Нужно срочно наказать, чтобы неповадно было!

Гость||

Подскажите пожалуйста, а сейчас перестали подъезды обрабатывать?

Гость||

Барин приезжает в своё имение. На следующий день идёт с управляющим и осматривает свои владения. Идут тропой, которая неожиданно упирается в ручей. Барин:

- Слушай, Прохор, к следующему моему приезду в имение, сделай так, чтобы мы могли этот ручей посуху перейти - мостик сделай или доску обыкновенную брось, а то приятная прогулка портится.

Неделю барин в этом имении побухал и уехал. Через год опять приезжает, опять делают с управляющим обход, подходят к ручью, а там ничего. Барин вздыхает и молча заезжает управляющему в ухо. Тот падает, барин молча уходит. На следующий день барин пошел на охоту, подходит к ручью в болотных сапогах, а там мост расписной. Подзывает управляющего:

- Послушай, Прохор. Как так, год не могли доску кинуть, а тут за ночь сделали, что некоторым и за год не подсилу сделать?

- Не было твёрдой команды, барин!

Имя: Гость
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