Пензенские врачи не соблюдают меры безопасности при работе с отходами

08.06.2020 | 09:57

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев констатировал, что не все медицинские работники, оказывающие помощь больным с новой коронавирусной инфекцией, соблюдают необходимые санитарно-эпидемиологических меры при обращении с отходами.

Об этом он заявил во время оперативного совещания, состоявшегося в региональном правительстве утром в понедельник, 8 июня.

«Понятно, что красная зона, что инфекционный корпус, специальные мешки для отходов, для мусора… Чтобы было все как положено, не так чтобы бросили и все открыто. Сами врачи не соблюдают меры, которые должны», - констатировал Белозерцев.

Он обратил на эту проблему внимание руководителей всех больниц, в том числе и областных.

Ранее один из жителей Пензы рассказал, что с контейнерной площадки, расположенной на территории центра специализированных видов медицинской помощи, разлетается мусор.

«Вот такую картину мы наблюдаем каждый вечер, когда возвращаемся домой с работы. Мусорная площадка не огорожена, весь мусор летит во двор дома № 49 по ул Свердлова.

Отходы класса А должны складироваться в отдельные контейнеры с крышкой. Контейнеры должны находиться в закрытом состоянии», - объяснил мужчина, обеспокоенный сложившейся ситуацией.