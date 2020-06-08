Названы города и районы Пензенской области с новыми зараженными

08.06.2020 | 12:36

В понедельник, 8 июня, оперативный штаб Пензенской области опубликовал данные о том, жителями каких муниципальных образований являются пациенты, коронавирус у которых подтвердился за последние сутки.

Так, из 110 заболевших 41 - из Пензы, 18 - из Земетчинского района, 9 - из Нижнеломовского, по 5 - из Бессоновского и Спасского, по 4 - из города Заречного и Пензенского района, по 3 - из Кузнецкого и Городищенского, по 2 - из Кузнецка, Шемышейского, Башмаковского, Никольского, Пачелмского и Лопатинского районов, по 1 - из Тамалинского, Наровчатского, Сердобского, Вадинского и Лунинского.

Кроме того, один из зараженных COVID-19 - житель Москвы.

Общее число подхвативших новую инфекцию, по данным на 8 июня, - 3 053, выздоровевших - 2 433, умерших - 26.