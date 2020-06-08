Коронавирус подозревают еще у 2 362 жителей Пензенской области

08.06.2020 | 09:33

Новую коронавирусную инфекцию подозревают еще у 2 362 жителей Пензенской области. Об этом заявил заместитель руководителя регионального управления Роспотребнадзора Александр Крымов на совещании в правительстве в понедельник, 8 июня.

Он уточнил, что сейчас в медицинских учреждениях лежат 724 человека с верифицированным диагнозом COVID-19.

По словам Александра Крымова, за все время работы лабораторий в регионе обследовали 90 116 человек.

По данным на 8 июня, в Пензенской области зафиксировали в общей сложности 3 053 случая заражения коронавирусом. За последние сутки подтвердились 110 диагнозов.