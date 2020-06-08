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Общество

Коронавирус подозревают еще у 2 362 жителей Пензенской области

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Новую коронавирусную инфекцию подозревают еще у 2 362 жителей Пензенской области. Об этом заявил заместитель руководителя регионального управления Роспотребнадзора Александр Крымов на совещании в правительстве в понедельник, 8 июня.

Он уточнил, что сейчас в медицинских учреждениях лежат 724 человека с верифицированным диагнозом COVID-19.

По словам Александра Крымова, за все время работы лабораторий в регионе обследовали 90 116 человек.

По данным на 8 июня, в Пензенской области зафиксировали в общей сложности 3 053 случая заражения коронавирусом. За последние сутки подтвердились 110 диагнозов.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

Это только начало?

Гость||

Да уже на дому стали лечить без госпитализации и без всяких там ментовских оцеплений. Понеслось

Гость||

Я вот только не пойму, только у 5%ковидных пневмония, а у остальных что другой вирус?

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Он уточнил, что сейчас в медицинских учреждениях лежат 724 человека с верифицированным диагнозом COVID-19.
07.06.2020|10:36

Всего с начала эпидемии выявили 2 943 заразившихся опасным вирусом.

Общее число выздоровевших стало равняться 2 500.

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443 = 724

Имя: Гость
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